Efecte: Spezialist für Service Management meldet erfolgreiches Jahr 2020

– Überdurchschnittliches Wachstum und bedeutende Kundengewinne

– Partner-Programm in der DACH-Region trägt Früchte

– Technologische Weiterentwicklung mit zertifizierten ITIL4-Prozessen und KI-Funktionen

Efecte, europäischer Spezialist für Cloud-basiertes Service-Management, blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr 2020 in Deutschland zurück. Das Unternehmen hat eine Reihe namhafter Großunternehmen als Kunden gewonnen und zählt mittlerweile knapp 70.000 Endanwender seiner Lösung im deutschsprachigen Raum. Verantwortlich für den Erfolg ist nicht nur der Pandemie-bedingte Digitalisierungsschub, sondern vor allem die technische Weiterentwicklung der Efecte-Plattform und der erfolgreiche Aufbau eines europäischen Partnerprogramms.

“Wir wollen mit unseren Lösungen Menschen in ihrem Arbeitsalltag unterstützten, ihre Kommunikation und Nutzererfahrung verbessern sowie Organisationen zu mehr Agilität zu verhelfen. Die positive Geschäftsentwicklung zeigt, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind”, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte. “Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen und werden sie 2021 mit zahlreichen Neuerungen begeistern.”

Die Highlights von 2020 im Überblick

– Überdurchschnittliches Wachstum: Efecte konnte in diesem Jahr Industriekunden mit ein- bis zweistelligen Milliardenumsätzen als Kunden gewinnen. Bei seiner ersten digitalen Jahreskonferenz “Digitalize and Automate” meldet der Anbieter die höchsten Zahlen der Firmengeschichte: Mit 1.200 Anmeldungen wurde eine Verdreifachung der Teilnehmerzahlen und ein neuer Rekord gegenüber den Präsenzveranstaltungen der vergangenen Jahre erreicht.

– Bestwerte bei Kundenzufriedenheit: Efecte konnte in Deutschland alle Einführungsprojekte erfolgreich umsetzen und damit konkrete Mehrwerte für seine Kunden schaffen. Der Erfolg zeigt sich vor allem in der jährlich stattfindenden Kundenzufriedenheitsanalyse, bei der das deutsche Team von Efecte 2020 das beste jemals gemessene Ergebnis seiner 20-jährigen Firmengeschichte erreichen konnte.

– Technologie-Entwicklungen: Als erster ITSM-Anbieter erhält Efecte die ITIL4-Zertifizierung für alle 19 ITSM-Prozesse. Mit dem erst kürzlich vorgestellten “Virtual Coach” werden Service-Agenten erstmals direkt in der Efecte-Plattform durch Künstliche Intelligenz (KI) bei der Beantwortung von Kundenanfragen unterstützt (siehe https://www.efecte.com/ai). Im Laufe des Jahres wird Efecte seine Lösung um weitere Funktionalitäten mit KI-Unterstützung erweitern.

– Erfolgreiches Partnerprogramm: Das Partnerprogramm von Efecte wird sehr gut angenommen und die Partner in der DACH-Region tragen mittlerweile maßgeblich zum Umsatz und somit zum Erfolg des ITSM-Herstellers bei. Efecte wird aufgrund des Erfolges sein Partnerprogramm 2021 sowohl im DACH als auch im europäischen Raum weiter ausbauen.

– Auszeichnungen: In einer Markstudie von Research in Action (RIA) wurde Efecte der erste Platz beim Preis-Leistungsverhältnis bescheinigt. Das Unternehmen zieht zudem in die Top-5 der Hersteller in Deutschland ein.

Die Enterprise-Service-Management-Plattform von Efecte

Mit der Efecte Service Management-Plattform managen und automatisieren Organisationen Serviceprozesse aus den verschiedensten Bereichen. Dazu gehören das klassische IT Service Management (ITSM) sowie Prozesse für Personalabteilungen (HR), Gebäudemanagement (Facility Management), Vertragsmanagement und viele mehr. Kunden können die Software ohne Programmierkenntnisse flexibel an individuelle Bedürfnisse anpassen. Sie entscheiden zudem souverän selbst, ob sie die Lösung in der Efecte-Cloud oder in Ihrer Private Cloud betreiben. So stellt Efecte sicher, dass alle Kunden von den strengen europäischen Datenschutz-Standards profitieren und Compliance-Richtlinien einhalten können. Efecte hat zudem die ITIL4-Zertifizierung “CERTIFIED TOOL” für alle 19 ITSM-Prozesse von SERVIEW erhalten. Das Unternehmen verfügt damit über branchenweit anerkannte Best Practices.

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen und ist damit eine Alternative zu amerikanischen Anbietern. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

