ECOMMERCE ONE holt eBay-Spezialisten Baygraph ins Boot

Wachsende Plattform bietet Online-Händlern immer mehr Tools zur Prozessabwicklung und -optimierung

München, 10. Februar 2022 – Die Baygraph GmbH ist jetzt Teil der Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE. Baygraph ist bekannt für sein eBay-SEO- und Analyse-Tool. Die SaaS-Lösung wird vor allem von Online-Händlern und SEO-Agenturen unterschiedlicher Größenordnung eingesetzt.

Ziel der ECOMMERCE ONE ist es, ein Ökosystem zu etablieren, das Mehrwerte für den Online-Handel erzeugt, Synergien nutzbar macht und gemeinsames Wachstum generiert. Die 2019 gegründete Baygraph GmbH ist ab sofort Tochter der Holding-Gesellschaft, bleibt aber eigenständig. Geschäftsführer von Baygraph bleibt weiterhin Michael Gross. Die Geschäftsführung wird erweitert um Sebastian Czock, welcher seine Position als Director Development und Prokurist der ViA-Online GmbH weiter beibehält.

Daliah Salzmann, Geschäftsführerin der ECOMMERCE ONE AcquiCo GmbH, sagt: „Michael Gross, Gründer und Geschäftsführer der Baygraph GmbH, war damals selbst eBay-Händler und hat daher eine Software aus dem Bedarf der Händler heraus entwickelt. Baygraph ist in den letzten Jahren zudem Schritt für Schritt erweitert worden und wird heute unter anderem sogar von DS-Produkte genutzt.“

eBay-Händler können Wachstum strategisch steuern

Die SaaS-Lösung Baygraph ist in die Bereiche Product-Reseach, Keyword-Research, Listing-Optimierung, Marketing und Tools unterteilt. Mit Tools wie dem Ranking-Check, Account-Check, Preisfindung, Keyword-Tool und Video-Upload bietet Baygraph eBay-Händlern alle nötigen Daten und Steuerungsmöglichkeiten für ein nachhaltiges und strategisches Wachstum.

Michael Gross sagt: „Die Tools von Baygraph machen das Verkaufen auf eBay einfacher, professioneller und profitabler. Durch die Unterstützung der ECOMMERCE ONE Gruppe wird Baygraph deutlich schneller wachsen und erweitert werden können.“

Rundum-Service und Mehrwerte für den Online-Handel

Die Holding-Gesellschaft ECOMMERCE ONE befindet sich damit weiter auf Expansionskurs – mit dem übergeordneten Ziel, Online-Händlern einen Rundum-Service zu bieten.

„Wir investieren in erfolgreiche Unternehmen mit dem Anspruch, Mehrwerte für den Online-Handel zu generieren, Synergien zu schaffen und Wachstum zu fördern. Was Michael Gross in wenigen Jahren quasi als Einzelkämpfer mit Baygraph erreicht hat, ist beeindruckend. Es ist für alle Unternehmen innerhalb der Gruppe sehr wertvoll, seine Expertise als Online-Händler mit an Bord zu haben“, erklärt Daliah Salzmann.

Die 2021 gegründete Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE schafft für Lösungsanbieter eine gemeinsame Plattform. Ziel ist es, ein Ökosystem im E-Commerce-Markt zu etablieren und damit Mehrwerte für den Online-Handel zu schaffen, Synergien und gemeinsam Wachstum zu generieren. Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft E-COMMERCE ONE formieren sich führende Anbieter – beispielsweise Software-Unternehmen – der Branche. Hinter ECOMMERCE ONE steht neben starken Unternehmern der Investor Oakley Capital. Dabei handelt es sich um ein Private Equity Mid-Market Fund, spezialisiert auf Investments in Industrien mit Potenzial für Wachstum, Konsolidierung und Optimierung.

