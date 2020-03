EBARA hat Visio P&ID Process Designer erfolgreich implementiert

Software-Tool vereinfacht das Erstellen von R&I-Fließschemata

Die EBARA-Gruppe wurde 1912 gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich Fluidtechnologien. Das Kerngeschäft des japanischen Konzerns ist die Herstellung von Pumpen, Turbinen, Kompressoren, Kältemaschinen und Ventilatoren. In dem Unternehmensbereich Fluid Machinery and System ist das Erstellen von R&I-Fließschemata – allgemein als P&IDs bezeichnet – eine Hauptaufgabe der Ingenieure in der Anlagenplanung. Diese dienen als Standarddokument für den gesamten Anlagenlebenszyklus und umfassen verschiedene Arten von Dokumenten wie P&IDs, Ausrüstungs- oder Rohrleitungslisten.

“Wir suchten nach einem Werkzeug, das die Überprüfung und Genehmigung von Dokumenten wie z.B. P&IDS vereinfacht und beschleunigt,” erklärt Hideki Fujieda, Leiter des Konstruktionsteams für Hochdruckpumpen bei Ebara Corp. “Denn für den Herstellungsprozess müssen diese Dokumente zuvor vom Kunden genehmigt werden. Aufgrund der Beteiligung mehrerer Fachdisziplinen für die P&ID Erstellung kam es jedoch häufig zu Wiederholungen und Duplizierung von Informationen. Aus diesem Grund nahm die Fertigstellung der gesamten Dokumentation viel Zeit in Anspruch.”

“Mit dem Visio P&ID Process Designer haben wir eine Softwarelösung für die vereinfachte P&ID-Erstellung sowie Prozessdokumentation gefunden,” so Fujieda weiter. “Ein großer Mehrwert des Tools: Alle Daten und Informationen sind in einer Datenbank gespeichert und allen beteiligten Ingenieuren auf den verschiedenen Ebenen zugänglich.”

Neben diesen Vorteilen haben das Preis-Leistungs-Verhältnis und die unkomplizierte Implementierung Hikedi Fujieda und sein Team von der Softwarelösung überzeugt: “Der Visio P&ID Process Designer ist eine sehr kosteneffektive Lösung. Mit ihrer Einführung konnten wir unsere Painpoints und die Zeit für die Erstellung von P&IDs erheblich verringern. Ein integriertes Werkzeug zur automatischen Prüfung hilft außerdem bei der Reduzierung des manuellen Aufwands. Aus diesen Gründen haben wir das Tool inzwischen einem größeren Team zur Verfügung gestellt.”

Über ITandFactory GmbH

Die ITandFactory GmbH – eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Neilsoft Ltd. – ist ein Solution-Provider für den Anlagenbau, der seit über 25 Jahren weltweit Engineering-Software entwickelt und vertreibt.

Visio P&ID Process Designer (VPID)

Der Visio P&ID Process Designer ist ein Add-on zu Microsoft Visio Professional für das Erstellen von Verfahrensbildern (PFD) und Fließbildern (P&ID). Eine integrierte Qualitätskontrolle und standardisierte Prozesse erleichtern die P&ID-Erstellung.

Darüber hinaus überzeugt die Softwarelösung durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist leicht zu erlernen und benutzerfreundlich. Sie verfügt über eine objektorientierte Datenbank und ermöglicht das Generieren von akkuraten Reports, Listen und Datenblättern.

Firmenkontakt

ITandFactory GmbH

Daniela Konrad

Auf der Krautweide 32

65812 Bad Soden

06196/93490-42

daniela.konrad@itandfactory.com

https://itandfactory.com/de/

Pressekontakt

M-GO Communications

Margot Goerzel

Königsteiner Weg 11

65835 Liederbach

06196/653211

margot.goerzel@mgo-communications.de

http://www.mgo-communications.de

Bildquelle: ITandFactory / Ebara