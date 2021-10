EA SPORTS schließt Partnerschaft mit Kickbase: „EA SPORTS CHALLENGE“ & mehr

Am 19. Oktober startet die weitreichende Zusammenarbeit zwischen Fußball-Simulation & Fantasy-Manager

Zwei starke Partner im digitalen Fußballerlebnis starten eine außergewöhnliche Kooperation: EA SPORTS des US-amerikanischen Videospiele-Entwicklers Electronic Arts und Deutschlands größter Bundesliga-Fantasy-Manager Kickbase. Bereits ab 19. Oktober können die Kickbase-Manager in der neuen „EA SPORTS FIFA 22 Challenge“ antreten und attraktive Preise gewinnen, zudem wird EA SPORTS u. a. offizieller Presenter der erfolgreichen Kickbase Twitch-Liveshow „DaddelDienstag“.

„Für unsere Community gehört EA SPORTS mit FIFA 22 genauso zum Fan-Alltag wie unsere App und alle weiteren Kickbase-Angebote. Dementsprechend ist diese Kooperation ein absoluter Volltreffer, der sich organisch in die Lebenswelt unserer User einfügt. Wir sind stolz, EA SPORTS als Partner gewonnen zu haben und können den Start kaum erwarten“, so Johannes Feldges, CMO der Kickbase GmbH.

„EA SPORTS FIFA 22 Challenge“: Ein Spieler ist gesetzt – attraktive Preise für die User an jedem Bundesliga-Spieltag

In der monatlich ausgetragenen „EA SPORTS FIFA 22 Challenge“ ist der zuvor veröffentlichte Ultimate-Team „Player of the Month“ aus FIFA 22 gesetzt – die Herausforderung ist, um diesen Spieler herum sein eigenes Team aufzustellen und damit am Bundesliga-Spieltag Punkte zu sammeln. Für die Sieger einer Spielrunde gibt es in der „EA SPORTS FIFA 22 Challenge“ attraktive Preise wie u. a. FIFA 22, original Bundesliga-Trikots oder auch das nicht käuflich zu erwerbende gedruckte „Player of the Month“-Item.

Die „EA SPORTS FIFA 22 Challenge“ ist Teil des neuen „Challenge Modus“ der Kickbase-App, der zum Start der Bundesliga-Saison 2021/22 eingeführt wurde: Im Gegensatz zum klassischen, saisonbegleitend gespielten „Manager Modus“, in dem die User in einer geschlossenen Spielgruppe spielen, bietet der „Challenge Modus“ die Möglichkeit, auf Spieltags-Basis gegen die gesamte Kickbase-Community anzutreten – eine immens attraktive Spielform, nicht zuletzt weil der Zeitaufwand deutlich geringer ausfällt als im „Manager Modus“.

EA SPORTS präsentiert Live-Spielshow „DaddelDienstag“ von Kickbase auf Twitch

Die „EA SPORTS FIFA 22 Challenge“ startet am 19. Oktober und ist ein Teil der weitreichenden Kooperation zwischen den beiden Unternehmen. EA Sports wird zudem die Twitch-Liveshow „DaddelDienstag“ präsentieren, sowie mit Content auf den Social Media-Kanälen von Kickbase vertreten sein. Weitere gemeinsame Aktionen sind bereits in Planung.

