E WIE EINFACH erneut als „Digital-Champion“ ausgezeichnet

– Ergebnis einer umfassenden Studie von Focus Money und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF)

(Köln) Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig Digitalisierung ist. Deshalb haben Focus Money und das IMWF dieses Mal noch genauer hingeschaut, welche Unternehmen am weitesten in der Digitalisierung vorangeschritten sind. Der digitale Energieanbieter E WIE EINFACH überzeugt hierbei in der Kategorie „Überregionale Energieversorger“ und darf sich somit zum wiederholten Mal „Digital-Champion“ nennen.

Im Rahmen der Studie haben Focus Money und das IMWF 13.000 Unternehmen in den Kategorien Digitalisierung, Technologie und Innovation analysiert. Hierfür wurden von Januar 2020 bis Dezember 2020 im Rahmen einer Social-Listening-Analyse 11,2 Millionen Nennungen in 438 Millionen Online-Quellen ausgewertet. Zusatzlich haben die 10.000 größten Unternehmen einen Fragebogen erhalten. Die 850 besten Unternehmen wurden ausgezeichnet.

„Digitalisierung spielt für uns als digitaler Challenger natürlich eine enorm große Rolle. Die Corona-Pandemie hat uns noch stärker dazu angehalten, gerade in diesem Bereich schnell und flexibel zu agieren und kundenfreundliche Lösungen zu entwickeln. Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir auch von unseren Kund:innen als so erfolgreich im Bereich Digitalisierung wahrgenommen werden.“, so Katja Steger, Geschaftsführerin von E WIE EINFACH.

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

