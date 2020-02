E-Rechnungs-Gipfel 2020

Location: Maritim Hotel am Schlossgarten

Street: Pauluspromenade 2

City: 36037 – Fulda (Germany)

Start: 26.05.2020 09:00 Uhr

End: 27.05.2020 17:00 Uhr

Entry: 1995.00 Euro (non 19% VAT)

Der E-Rechnungs-Gipfel ist die Informations- und Diskussionsveranstaltung für alle Akteure aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und von Dienstleistern zu Förderung einer reibungslosen Einführung der E-Rechnung. Mit über 250 Teilnehmenden leistet der E-Rechnungs-Gipfel bereits im sechsten Jahr einen wertvollen Beitrag, die E-Rechnung als wichtigen Bestandteil jeder Digitalisierungsstrategie zügig und auf breiter Front einzuführen. Für Unternehmen ist es eine ideale Gelegenheit, sich mit Fachverantwortlichen der öffentlichen Verwaltung auszutauschen, wo eine Empfangsfähigkeit der E-Rechnung erfüllt sein muss. Darüber hinaus setzt im Bund und weiteren Bundesländern die Verpflichtung zur Einsendung von E-Rechnungen zeitnah ein. Dieser fachliche Austausch ermöglicht die Realisierung einer möglichst hohen “digitalen Dividende” im Bestell-, Rechnungs- und Bezahlprozess.

Wer sich auf dem E-Rechnungs-Gipfel trifft

Auf dem E-Rechnungs-Gipfel treffen sich Entscheider und Spezialisten aus den Fachbereichen:

– Finanzen

– Rechnungswesen

– Buchhaltung

– Controlling

– Organisation

– Beschaffung

– IT

von Unternehmen aller Grössenklassen sowie der Öffentlichen Verwaltung aller föderalen Ebenen.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für Lösungsanbieter und Berater für Rechnungsverarbeitung u.ä. beträgt EUR 1995. Für Bedienstete des Öffentlichen Dienstes bieten wir einen Sonderpreis von EUR 395 und für Rechnungsversender und -empfänger privat wirtschaftlicher Unternehmensformen einen Anwenderpreis von EUR 995. Alle Preise verstehen sich pro Person zzgl. MwSt.

Die Gebühr schließt Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausenverpflegung, Abendveranstaltung und Erfrischungsgetränke ein.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.e-rechnungsgipfel.de

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmäßig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

Kontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700

info@vereon.ch

http://www.vereon.ch