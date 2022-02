Dynamische QR Codes – warum sind sie so viel besser als Statische?

QR Codes begegnen uns mittlerweile fast überall im alltäglichen Leben. Ob beim Durchblättern eines Prospektes, auf Visitenkarten oder im Restaurant – so gut wie jeder wird schon mal einen QR Code abgescannt haben.

Durch den QR Code kann beispielweise eine Website aufgerufen, ein Dokument angezeigt oder Kontaktdaten abgespeichert werden. Doch was, wenn sich diese hinterlegten Daten irgendwann ändern? Ist der QR Code dann unbrauchbar und bedruckte Flyer, Visitenkarten, etc. müssen entsorgt werden?

Bei statischen QR-Codes wird bei der Erstellung eine Information hinterlegt. Ändert sich diese Info nach einiger Zeit, weil etwa eine neue Domain genutzt wird, kann der alte Code nicht mehr genutzt werden und ist unbrauchbar. Das ist zum einen kostspielig, da bereits bedruckte Materialien wie Visitenkarten und Prospekte nicht mehr genutzt werden können. Zum anderen ist auch aufwendig und irritierend, da der neue Code überall verteilt werden muss und bei Kunden / Partnern Verwirrung auftritt, wenn sie die veralteten Daten einscannen.

Mit dynamischen QR Codes wird dieses Problem umgangen. Dort kann der Ersteller die eingefügten Informationen jederzeit austauschen – und das, ohne dass der QR Code sich ändert.

Weiterer Vorteil im Vergleich zu statischen QR Codes sind die umfangreichen Statistiken, welche dem Ersteller nähere Einblicke zu den erfolgten Scans geben. So kann dieser hiermit unter Anderem den Standort oder das genutzte Betriebssystem der Nutzer auswerten.

Ein Anbieter für die Generierung dynamischer QR Codes ist qr.de. Hier kann in nur wenigen Klicks ein QR Code erstellt und sofort heruntergeladen werden.

Die QR GmbH betreibt einen QR-Code-Generator, mit dem Kunden individuelle QR Codes erstellen können. Bei QR.de erstellen Sie dynamische QR Codes, welche den Vorteil bieten, dass sie nachträglich abänderbar sind und Statistiken zur Performance eingesehen werden können.

Kontakt

QR GmbH

Martin Steinkamp

Martinistr 3

49080 Osnabrück

054191530990

support@qr.de

https://qr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.