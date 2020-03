DWG eG schafft neuen Wohnraum in Obernburg am Main

Wohnraum ist derzeit überall Mangelware. Wer derzeit in Obernburg am Main nach Wohnungen sucht, egal in welcher Größe, Ausstattung oder Beschaffenheit, bekommt eine sehr begrenzte Auswahl präsentiert.

Diesem Umstand will die DWG eG – die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG aus Großwallstadt – beseitigen. Als vorbereitende Maßnahme wurde noch im letzten Jahr ein neues Grundstück – mitten in der Altstadt Obernburgs – erworben.

Obernburg liegt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg direkt am Main, rund 20 km südlich von Aschaffenburg zwischen Odenwald und Spessart. Die Stadt ist überregional bekannt, auch aufgrund der Lage und Relevanz am Limes, der Grenze des früheren römischen Reiches. Heute ist die Architektur der Stadt geprägt durch das mittelalterliche Fachwerk in Kombination mit modernen Gebäuden. Obernburg im 21. Jahrhundert ist geprägt von seiner zentralen Lage in Deutschland, verbunden mit einer hervorragenden Infrastruktur und einem wunderbaren Wohlfühlambiente.

Noch steht in der Innenstadt ein baufälliges Gebäude, welches nach Wunsch der DWG eG bald abgerissen werden soll. Erfüllen sich die Vorstellungen der Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG aus Großwallstadt, entstehen hier bald 19 voll möblierte und ausgestattete Apartments zur kurz- bis mittelfristigen Unterbringung.

Bei der Planung wird von der DWG eG viel Wert auf die modernen Anforderungen an urbanen / städtischen Wohnraum gelegt. Die Apartments sollen 18 QM – 35 QM groß werden. Durch den Innausbau wird eine effiziente Raumausnutzung der Räumlichkeiten geschaffen . Dabei verfügt jede Einheit selbstverständlich über ein eigenes Bad mit Dusche. Ausgestattet werden die Apartments der DWG eG unter anderem mit Betten, Sofas, Kitchenette, Bettwäsche und Handtüchern. Gästen soll der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht werden.

Für das Vorhaben wurde bereits ein Bauantrag eingereicht. Profiteur dieses Vorhabens sind die Mitglieder der DWG eG. Die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG plant, baut, erwirbt, renoviert und verkauft Wohnraum für die eigenen Mitglieder. Dabei legt die Genossenschaft aus Großwallstadt großen Wert darauf bezahlbaren und gleichzeitig lebenswerten Wohnraum zu schaffen.

Mitglieder der DWG eG genießen eine Vielzahl an Förderungen durch die Genossenschaft. So werden die genossenschaftseigenen Wohnungen unter den marktüblichen Preisen vermietet. Darüber hinaus müssen Bestandsmitglieder keine Kaution bezahlen, erhalten eine Gewinnbeteiligung, staatliche Förderung (WOP, Arbeitnehmersparzulage), sowie Einkaufsvorteile im Internet. (vgl. Berichterstattung )

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de

