DVD Kopieren: Leawo DVD Copy ist kostenlos zu erhalten.

1 Event, 2 Tage, 40 Vorträge. Sei dabei! Das Kasseler E-Commerce-Unternehmen plentymarkets präsentiert seinen traditionellen "Online-Händler-Kongress" in diesem Jahr erstmals in völlig neuer Form. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation und die geltenden Hygieneregeln transformiert plentymarkets zusammen mit dem Partner sxces den 13. "OHK" in die virtuelle Welt. Das Beste daran: die Anmeldung ist kostenlos. Geboten wird an zwei Tagen ein Feuerwerk aus Information, Innovation,...