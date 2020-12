Durch Null teilt man nicht! – Eine kleine Reise durch die Mathematik

Thomas Gossler zeigt mit “Durch Null teilt man nicht!”, dass die Mathematik Menschen auch zum Schmunzeln, anstatt zum Verzweifeln, bringen kann.

Jeder Mensch kennt jemanden, der Mathe hasst und in der Schule immer nur zu jammern hatte, wenn Mathe auf dem Stundenplan stand. Wenn man auf den Matheunterricht zurück blickt, dann erkennt man auch schnell, dass ab einer gewissen Stufe Wissen vermittelt wird, das im Alltag nach der Schule kaum jemand anwendet. Die Mathematik kann im Alltag jedoch auch sehr hilfreich sein – doch genau dieses Wissen wird in der Schule oft vernachlässigt, weil es nicht direkt auf dem Lehrplan steht. Der Autor will in seinem Buch zeigen, welches Wissen aus dem Bereich der Mathematik im Alltag einen Unterschied machen kann und sorgt mit seinen Geschichten bestimmt auch bei Menschen, die Mathe eigentlich hassen, für ein Schmunzeln.

Das Buch “Durch Null teilt man nicht!” von Thomas Gossler ist eine kleine, aber feine Reise durch die Mathematik zum Schmunzeln, Staunen, Lernen und Verstehen. Die Leser erhalten zudem auch ein paar nützliche Tipps, wie sie mit etwas Mathe besser durch das Leben kommen. Der Autor liefert hier Mathe-Spaß und Wissen für Nicht-Mathematiker, welche die Mathematik bisher eher unangenehm fanden und um sie gerne einen Bogen machen, wenn es möglich ist.

“Durch Null teilt man nicht!” von Thomas Gossler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17086-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

