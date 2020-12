Dunkle Badezimmer richtig gestalten

So wirken dunkle Badezimmer nicht aufdringlich

Dunkle Badezimmer liegen im Trend, aber man kann bei der Gestaltung dieser viel falsch machen. Schnell ist die Grenze überschritten und es kippt von stylisch-modern zu aufdringlich und bedrohlich. Deswegen ist es wichtig, das richtige Mittelmaß bei der Einrichtung zu finden, damit auch ein dunkles Badezimmer überzeugen kann.

Für diejenigen, die gerade erst den Umschwung wagen und etwas Neues ausprobieren möchten, empfiehlt es sich, zuerst die Wände hell oder in Erdtöne zu streichen bzw. auf helle oder erdtönige Fliesen zurückzugreifen. Diese schaffen eine offene Grundlage, durch die dunkle Akzente abgeschwächt werden und besser zur Geltung kommen. So entsteht eine kontrastreiche Balance, bei der die dunklen Farben ausgeglichen werden und weniger bedrohlich bzw. einengend wirken. Unser Tipp: wenn Sie Fliesen besitzen, die Ihnen zu dunkel sind, so können Sie diese mit spezieller Fliesenfarbe oder mit einer eigens für Fliesen geeignete Folie übermalen bzw. überkleben.

Bei einem dunklen Badezimmer ist außerdem natürliches Licht der beste Freund. Falls ein Fenster vorhanden ist, sollte dieses deswegen komplett genutzt werden. Vorhänge, Blumen oder Badezimmermöbel, die das Fenster bedecken sind nicht zu empfehlen. Andernfalls wird das aufhellende und freundliche Tageslicht genommen, das einem dunklen Badezimmer Leben verleiht. Wenn Sie dennoch einen Sichtschutz bevorzugen, bietet es sich an, mit Folie zu arbeiten.

Wenn kein Fenster vorhanden ist, gilt es auf mehrere Lichtquellen zurückzugreifen. Wie bereits erwähnt, ist das Pendant zu einer dunklen Einrichtung eine aufhellende Beleuchtung. Dafür eignen sich hervorragend beleuchtete Spiegelschränke oder Lichtspiegel, die den Waschplatz ausleuchten und dabei sowohl perfektes Kosmetiklicht als auch eine indirekte Beleuchtung für maximale Wohlfühlmomente bieten. Ein echter Allrounder also! Zudem eignen sich weitere direkte oder indirekte Lichtquellen, die im Bad verteilt aufgestellt werden und den Raum zusätzlich erhellen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten: Das Licht sollte weich und gemütlich sein, da es sonst zu aufdringlich wirkt.

Zusätzlich empfiehlt es sich bei einem dunklen Badezimmer mit wenig Kontrasten zu arbeiten, da die Einrichtung sonst zu aufgeregt und chaotisch wird. Achten Sie hierbei auf eine einheitliche Farbgebung bei Keramik, Möbeln und Accessoires, um Ruhe und Harmonie ins Bad zu bringen. Dadurch entsteht ein luxuriöser SPA-Charakter, der Sie in einen meditativen Ruhezustand versetzt. Viel mehr raten wir dazu, vereinzelt dunkle Akzente zu setzen, die den Gesamtstil des Bades widerspiegeln. Unser Tipp: Setzen Sie auf dunkle Keramiken, wie zum Beispiel die Villeroy & Boch Memento 2.0 Waschtische und WCs, die neben den klassischen Sanitärfarben auch in Glossy Black, Graphite und Concrete angeboten werden.

Wer sich nun Sorgen macht, dass eine dunkle Einrichtung den Raum zu klein wirken lassen könnte, sollte sich vor allem auf den Einsatz von Spiegel- und Glaselementen konzentrieren. Durch die Reflexion von Tageslicht bzw. künstlichem Licht, wirkt das Badezimmer sowohl größer als auch heller, was einen guten Ausgleich zu dunklen Elementen schafft.

Mit den richtigen Tricks und einigen aufhellenden Akzenten lässt sich also auch ein dunkles Badezimmer ideal gestalten und verwandelt die eigene Nasszelle in eine edle Wohlfühl-Oase!

Weitere Inspirationen für Ihr modernes Badezimmer in dunklen Tönen finden Sie auf Skybad.de, dem Onlineshop für Wohlfühlbäder.

