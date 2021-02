Düsseldorfer CallCenter übernimmt erfolgreich Impfhotline

Seit Freitag, dem 8. Januar, beantworten speziell geschulte Mitarbeiter der DUSOFFICE GmbH & Co. KG Fragen rund um das Thema “Corona-Impfung”. Impfwillige Bürger können sich von den Fachkräften der Abteilung “MediCall” registrieren und für einen Impftermin vormerken lassen. Die Teams stehen in regelmäßigem Kontakt mit dem leitenden Impfarzt und können Änderungen sofort in die Terminplanung integrieren.

Impfmüdigkeit vermeiden durch kompetente Beratung

Die Bürger erreichen jetzt mit Ihrem Anruf bei der neuen Impfhotline einen freundlichen Kommunikationsexperten mit viel Know-How rund um das Thema “Corona-Impfung”. Experten der DUSOFFICE GmbH & Co. KG, einem der führenden Anbieter von Terminmanagement für Arztpraxen in Deutschland, nehmen sich Zeit für die eingehenden Anrufe. Kommunikation ist ihr Job. Sie sind unter anderem Ansprechpartner für Menschen, die sich vor Ihrer Impfung noch genauer informieren möchten.

Geschäftsführer Sebastian Schmidt: “Wir sind überrascht über den Zuspruch zur Impfung. Wir hatten mit Fragen und mit kritischen Äußerungen gerechnet. Jedoch sind die Menschen äußerst gut informiert und sehr dankbar, dass es bald losgeht.” Zuhören ist den Teams der DUSOFFICE GmbH & Co. KG wichtig, die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Das erfordert viel Geduld und Fingerspitzengefühl, aber es zahlt sich aus. Dieser Meinung ist auch der zweite Geschäftsführer Marco Nagel: “Besonders die Einzelschicksale lassen niemanden unberührt. Wenn Ihnen die 85jährige Dame am Telefon immer und immer wieder dankt, dass man sich persönlich um sie kümmert, da sie sonst niemanden mehr hat, weiß man, dass man alles richtig gemacht hat.”

Innovativer Ansatz bei der Corona-Bekämpfung

Einen wichtigen Part der Impfkampagne an externe Partner auszulagern, ist eine gut durchdachte Strategie. So können sich die vielbeschäftigten Angestellten der Gesundheitsämter und Impfzentren um ihre Kernaufgaben kümmern, anstelle permanent vom Läuten des Telefons abgelenkt zu werden. Wenn für die telefonische Kommunikation mit den Bürgern hervorragend geschulte Experten an gut erreichbaren Hotlines verfügbar sind, profitieren sowohl die Anrufer als auch die Gesundheitseinrichtungen.

Als kompetente Partner der Behörden erstellen die Kommunikationsspezialisten der DUSOFFICE GmbH & Co. KG aussagekräftige Notizen zu jedem Anruf, die bei Bedarf sofort an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden. So ist die Koordination der Impftermine wesentlich einfacher zu handhaben als bisher. Geschäftsführer Nagel sagt dazu: “Die erste Woche hat für unsere Teams Stress pur bedeutet. Alle sind hoch motiviert und wünschen sich, dass wir gemeinsam unseren Teil dazu beitragen, diese Pandemie zu beenden.”

Seit 2003 ist DUSOFFICE aus Düsseldorf im Bereich Telefonservice tätig. Zielgerichtete Planung und kundenorientierte Angebote haben das Unternehmen bis heute zu einem der bestrenommierten Bürodienstleister in Deutschland avancieren lassen. Mit ihrem speziell auf Arztpraxen und Kliniken zugeschnittenen Angebot zur Terminvergabe hat die DUSOFFICE GmbH & Co. KG eine weitere Marktsequenz erobert. Unter ihren langjährigen Mitarbeitern im medizinischen Bereich hat das Unternehmen die am stärksten Motivierten für die neue Corona-Hotline rekrutiert: engagierte Menschen, die im Kampf gegen die Pandemie ihr Bestes geben.

