DUALIS launcht GANTTPLAN 6.2 für die moderne Produktionsplanung

Optimierte Performance, Auswertung, Visualisierung und vieles mehr mit neuer Generation des Advanced Planning and Scheduling (APS)-Systems

Dresden, 29. Januar 2021 – Die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) launcht mit dem Release 6.2 ihres Advanced Planning and Scheduling (APS)-Systems GANTTPLAN neue Funktionen für moderne Planungsprozesse in Fabriken. Diese nächste Generation der Feinplanungslösung umfasst unter anderem neue Features und Erweiterungen des GANTTPLAN Web-Clients und Desktop-Clients. Eine wesentliche Änderung ist, dass der Web-Client ab sofort für eine Anbindung an ERP/MES-Systeme bereit ist und nicht mehr wie bisher eine Stand-alone-Lösung darstellt. Mit dem Web-Client lassen sich über eine Browser-Anwendung einfach z. B. Material, Arbeitsplätze, Personal, Schichtmodelle und Fertigungsauftragsnetze erstellen und planen.

DUALIS hat sich mit ihren Software-Lösungen auf die Planung und Optimierung smarter Prozesse, Systeme und Maschinen in vernetzten Fabriken spezialisiert. Hierzu hat das Unternehmen unter anderem das Advanced Planning and Scheduling-System (APS) GANTTPLAN im Portfolio. Dieses trägt mit der Möglichkeit, die Prozesse im Detail zu planen und zu optimieren, zur Risikominimierung und einer kalkulierbaren vernetzen Fabrik bei.

Mit dem Release 6.2 der Feinplanungssoftware bietet DUALIS neue Funktionen, die unter anderem eine verbesserte Performance, Auswertung und Visualisierung ermöglichen. Diese Erweiterungen zeigen sich sowohl im Web-Client als auch im Desktop-Client.

GANTTPLAN 6.2: Datenimport mit besserer Performance

Mit der neuen Version hat DUALIS unter anderem eine wesentliche Performance-Verbesserung hinsichtlich des Datenimports aus der GANTTPLAN-Datenbank geschaffen. Das bedeutet, es werden nicht mehr alle Datenbankeinträge importiert, sondern nur die, die sich geändert haben. Hieraus ergibt sich eine Einsparung von 90 Prozent der Importzeit, wenn sich bei großen Instanzen nur wenige Daten geändert haben.

Web-Client: Ab sofort an ERP/MES-Lösungen anbindbar

Außerdem verfügt das neue Release über deutliche Verbesserungen des Web-Clients, mit dem das APS – zunächst mit wichtigen manuellen Planungsfunktionen – über den Web-Browser auf jedem Gerät verfügbar ist.

Der Web-Client ist ab sofort keine Stand-alone-Lösung mehr. Die bestehenden Schnittstellen wurden auf den Web-Client adaptiert, sodass jetzt auch ERP- und MES-Systeme angebunden werden können. Die Lösung ist bereit für die Partnermigration, anbindbar mit den gleichen Schnittstellen wie die der Desktop-Version. Dies stellt einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Cloud-basierter Planung dar.

In der Web-basierten Variante ist eine einfache Änderung von Profil- und Designeinstellungen, die Aktualisierung von Benutzern und deren Berechtigungen in der Benutzerverwaltung sowie die manuelle Erstellung und Planung von z. B. Material, Arbeitsplätzen, Personal und Fertigungsauftragsnetzen möglich. Zudem hat DUALIS die interaktive Visualisierung von Arbeitsplänen, Fertigungsaufträgen und Fertigungs-auftragsnetzen verbessert.

Ab Sommer 2021 ist außerdem die automatische Planung im Web-Client verfügbar.

Desktop-Client: Auswertungsfunktion, Visualisierung u. v. m. optimiert

Im Desktop-Client hat DUALIS unter anderem die Auswertungsfunktion verbessert. So steht ab sofort beispielsweise ein neuer Zeitfilter für tabellarische Reports zur Verfügung. Außerdem gibt es neue Einstellungen für Ressourcen, wie z. B. bei Fertigungshilfsmitteln: So ist unter der Einstellung “Parallele Belegung” nun auch “Arbeitsplatz” auswählbar, d. h. es können nur Vorgänge, die den gleichen Arbeitsplatz nutzen, parallel auf den Fertigungshilfsmitteln geplant werden. Es gibt außerdem eine neue Einstellung bei Fertigungsaufträgen oder Prioritäten: Terminierungsart “Vorwärtsterminierung” oder “Engpassterminierung” waren bisher nur in der globalen Planungsstrategie verfügbar. Jetzt kann für einzelne Aufträge jeweils die eine oder andere Planungsstrategie gewählt werden.

Des Weiteren geht mit dem neuen Release unter anderem eine verbesserte Visualisierung im Leitstand einher – zum Beispiel für paralleles Rüsten und Fertigen des gleichen Vorgangs oder direkt und indirekt stabile Zeiträume.

“Moderne APS-Systeme können enorme Effizienzgewinne erzielen und damit die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit sehr positiv beeinflussen. Da die Digitalisierung die Prozesse in den Fabriken zunehmend prägt, passen wir unsere Lösungen immer an die neuesten Anforderungen unserer Anwenderunternehmen an. Mit GANTTPLAN können Unternehmen ihre Produktionsprozesse visualisieren, modellieren und optimieren – und dies zunehmend automatisiert”, erklärt Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

