DTMD University als eine der ersten Universitäten in Europa ISO 21001:2018 / 21001:2021 zertifiziert

Die DTMD University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry wurde als eine der ersten Universitäten gemäß der neuen ISO Norm 21001:2018 für die kommenden drei Jahre zertifiziert.

Das abschließende Audit Stufe 2 der DIN-ISO Zertifizierung fand im Rittersaal im Schloss Wiltz am Sitz der DTMD University statt. Federführend war die DeuZert Deutsche Zertifizierung in Bildung und Wirtschaft GmbH, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) in Berlin. Die Zertifizierung gilt für alle universitären Ebenen des Europäischen Qualifikationsrahmen EQR vom Level 6 (Bachelor) bis einschließlich Level 8 (Doktorat/Promotion) und schließt auch die nicht universitären Zertifikatsprogramme ein. Diese sind nach Angaben der DTMD University zum einen als Vorbereitung auf die Masterstudiengänge, zum anderen als Einstieg in die Akademisierung der Assistenzberufe im Gesundheitswesen sowie in der Pflege konzipiert und ausgelegt.

Insgesamt wurde die DTMD University in allen auditierten Testbereichen mit „gut“ oder besser bewertet. Fazit der Zertifizierungsagentur: „Das Bewusstsein der Führungsebene bezogen auf die Erfüllung der Anforderungen der Lernenden sowie der Qualität der Erbringung der Bildungsdienstleistungen ist sehr hoch ausgeprägt.“

Die aktuelle Informations- und Wissensökonomie erfordert vielfältige, zum Teil sehr spezifische Trainings- und Lernangebote. Diese gehen deutlich über die Leistungen des formalen Bildungssystems deutscher und internationaler Universitäten und Hochschulen hinaus. Vor allem erfordern sie im Gesundheitswesen und der Pflege unmittelbare praxisrelevante und praxistaugliche Maßnahmen, Methoden und Instrumente. Die neue DIN-ISO 21001:2018 Norm, die im Februar 2021 freigegeben wurde, gewährleistet Lehrenden und Lernenden internationale Anerkennung und Glaubwürdigkeit, indem sie Mindestanforderungen für international vereinbarte Qualitätsniveaus von Lerndiensten und -Maßnahmen sicherstellt.

Dazu Prof. Dr. André Reuter, Präsident der DTMD University, der die Zertifizierungs-Aktivitäten der privaten luxemburgischen Hochschule koordiniert hat: „Wesentliche Vorteile der ISO 21001:2018 Zertifizierung sind für die DTMD University ebenso wie für ihre berufsbegleitend postgradual Studierenden die internationale Vergleichbarkeit der Bildungsmanagement-Systeme, die Harmonisierung weltweiter Anforderungen an Angebot und Nachfrage von Kompetenzen und Wissen, die Unabhängigkeit von Kultur-, Ethnien-, Religions-, Geschlechter- und Systemunterschieden, die Erleichterung des Ressourcenaustauschs und vor allem der Zugang zu neuen Erfahrungen, Kompetenzen und Wissen durch neue Partnerschaften und einen transnationalen Wissenstransfer.“

Der von ISO 21001:2018 geforderte prozessorientierte Management-Ansatz legt den Fokus auf den Lerntransfer (Outcome-Orientierung), auf verbesserte Kommunikationswege zwischen den interessierten Parteien und das Verständnis der Mitarbeiter für „Social Responsibility Skills“, d. h. für Kompetenzen und Fähigkeiten zur sozialen Verantwortung. Dazu muss der Anbieter von (Weiter-)Bildungsmaßnahmen und -Programmen die Beziehungen zwischen Mission, Strategie, Politik, Zielen und Vision seines Angebots offenlegen und erläutern.

Die von der DIN ISO 21001 Norm definierten Managementprinzipien sehen unter anderem eine visionäre prozedurale Führung mit faktengestützten Entscheidungen, die Konzentration auf die Lernenden, hohe Ansprüche an ethisches Verhalten, gesellschaftliche Verantwortung sowie Zugänglichkeit und Gerechtigkeit sowie Datenschutz und -Sicherheit vor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DTMD University/GTF

Herr André Reuter

Rue de Bitbourg 19

L-1273 Luxemburg

Luxemburg

fon ..: 00352 20 600 529

web ..: http://www.dtmd.eu/

email : andre.reuter@dtmd.eu

Die DTMD University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry ist eine ISO zertifizierte staatlich als „Institut de Formation Continue“ anerkannte private Hochschule luxemburgischen Rechts mit Sitz und Campus im Schloss Wiltz in Luxemburg.

Mit ihrem internationalen Netzwerk hochqualifizierter Professoren und Dozenten europäischer Hochschulen und Universitätskliniken, akkreditierter akademischer Lehrpraxen, akkreditierter universitärer An-Institute sowie internationaler Hochschulkooperationen bietet die DTMD University berufsbegleitende postgraduale Studienprogramme und Weiterbildungsmaßnahmen für Digitale Technologien im Gesundheitswesen an. Die berufsbegleitenden postgradualen Studienprogramme der DTMD University richten sich ausschließlich an approbierte Mediziner und Zahnmediziner sowie an geprüfte Fachkräfte mit nachgewiesener Berufsexpertise aus dem medizinischen sowie aus angrenzenden Bereichen.

Ziel der DTMD University ist es, den Studierenden neben fortschrittlichem Wissen über neue digitale Technologien vor allem berufsbezogene Kompetenzen, Fertigkeiten und Haltungen zu vermitteln. Masterabsolventen der DTMD University können aktuelle Forschungsergebnisse zielorientiert in der stationären und ambulanten Versorgungspraxis anwenden, um substanzielle Fortschritte in der Prävention, Diagnostik, Therapie und Versorgung sicherzustellen.

Pressekontakt:

DTMD University/GTF

Frau Kim Mara Müller

Rue de Bitbourg 19

L-1273 Luxemburg

fon ..: Tel.: 00352 20 600 529 20

web ..: http://www.dtmd.eu/

email : Kim.Mara.Mueller@dtmd.eu