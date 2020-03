Drucken – Aufkleben – Fertig: Citizen CT-S601IIR POS-Drucker

Citizen Systems, Hersteller von POS-, Etiketten- mobilen und Fotodruckern, präsentiert eine Neuheit: den Thermo-POS-Drucker CT-S601IIR. Er ist eine Variante des bewährten CT-S601II und produziert als Re-Stick Liner-Free Modell selbstklebende Etiketten für viele Zwecke.

Mit seinem Top-Exit, integrierter Stromversorgung und geringem Platzbedarf ist der CT-S601IIR in Gastronomie und Einzelhandel sowie in der Logistik einsetzbar – und überall dort, wo die Herstellung von wiederverwendbaren Etiketten in beliebiger Länge gefragt ist, die auf den meisten Oberflächen haften und schnell aufklebbar sind. Ob es sich um die Herstellung von Etiketten für Sandwichverpackungen, Pizza-Lieferkartons, Heißgetränke aus Coffeeshops oder Küchen mit kundenspezifischen Bestellungen handelt, immer dann, wenn im hektischen Umfeld schnelle Etiketten benötigt werden, ist der CT-S601IIR zur Stelle.

Der CT-S601IIR produziert “Liner Free” Rollenetiketten, die kostengünstiger sind als normale Labels, weil sie ohne Trägermaterial auskommen. Das schont die Umwelt, weil weniger Abfall produziert wird. Mit seinen umweltfreundlichen Eigenschaften verarbeitet der Drucker selbstklebende Etiketten und MAXStick® Medien. Die Drucklänge der Etiketten kann je nach Inhalt variieren und kürzer oder länger sein – so dass weniger Papierabfall entsteht.

Der CT-S601IIR ist entweder edel in Schwarz oder klassisch in Elfenbein erhältlich. So fügt er sich nahtlos in jede kommerzielle Umgebung ein. Die Liner-Free Etiketten produziert er mit einer Breite von bis zu 83 mm, in einer Geschwindigkeit von 175 mm pro Sekunde und einer Auflösung von 203 dpi. Damit bietet er das Richtige für alle, die zuverlässige temporäre Beschriftungen benötigen.

Der neue POS-Thermodrucker von Citizen wird mit voller Hardware- und Software-Konnektivität geliefert und bietet mehrere optionale Schnittstellen wie USB, LAN, WiFi, Bluetooth und andere. Dadurch lässt sich der neue CT-S601IIR einfach in bestehende POS-Netzwerke integrieren. Die umfassende Software-Kompatibilität umfasst Windows-Treiber, Mac OS X, Linux CUPS und SDKs für iOS, Android und Windows Mobile sowie die branchenübliche ESC/POS™®-Emulation.

Mit dem neuen CT-S601IIR bringt Citizen Systems eine innovative Lösung für einen Spezialbereich in den Markt. Der neue POS-Drucker bietet viele Einsatzmöglichkeiten für kosteneffektiven, umweltfreundlichen Druck und zeichnet sich durch sein elegantes Design, Zweckmäßigkeit und Zuverlässigkeit aus.

“Citizen Systems bringt immer wieder frischen Wind in die POS-Druckerindustrie mit Innovationen in diesem Bereich”, erklärt Jörk Schüßler, Marketing-Direktor EMEA bei Citizen Systems Europe. “Der CT-S601IIR ist ein gutes Beispiel dafür. Durch seine Fähigkeit, zeitweilig nutzbare, wiederverwendbare Liner-Free Etiketten zu produzieren, ist er für umweltbewusste Unternehmen attraktiv, die auf Effizienz und Abfallvermeidung achten. Wir freuen uns, dass wir in diesem Bereich neue Lösungen auf den Markt bringen und hoffen, dass unsere Kunden von unserem neuen Drucker ebenso begeistert sind wie wir.”

Citizen Systems Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der japanischen Citizen Gruppe. Als langjährig erfahrener Anbieter von Spitzentechnologien und innovativen Lösungen, ist Citizen in der ganzen Welt für seine Uhren, Drucker, Maschinen und elektronischen Produkte bekannt. Seit 1964 ist Citizen Systems weltweit die favorisierte Marke für industrielle Druckerlösungen. Mit einem breiten Portfolio erstklassiger Produkte optimiert der Druckerspezialist die Geschäftsprozesse in vielen Industriezweigen wie Logistik, Einzelhandel, Industrie, Gastronomie, Post und Bürobedarf.

Im Fokus von Citizen Systems steht die Vermarktung von Etiketten-, mobilen, Foto- und POS-Druckern, ergänzt durch Taschenrechner. Für alle Lösungen steht ein großes Partnernetzwerk in EMEA zur Verfügung. Mehr Informationen: www.citizen-systems.com

