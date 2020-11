Drei Säulen für Cyber Security: secion stellt Portfolio neu auf

IT Security aus Hamburg: secion-Experten heben IT-Sicherheitsniveau von Unternehmen auf ein neues Level

Hamburg, 13. November 2020 – Der Anteil an gezielten, raffinierten Attacken (Advanced Persistant Threats) steigt aus Sicht der Cyber Security-Experten aus Hamburg deutlich an. Gegen solche Cyberangriffe sind klassische, passive Cyberverteidigungen, wie beispielsweise Firewalls oder Antivirenprogramme, allein oft machtlos. Die Hamburger IT-Sicherheitsspezialisten reagieren auf die bedrohliche Entwicklung des Cybermarktes mit einer Schärfung ihres Produktportfolios. Ab sofort stellt sich ihr Leistungsangebot aus den Bereichen Cyber Strategy, Cyber Resilience und Cyber Defense zusammen. Auf Basis dieser drei Säulen profitieren Unternehmen von einem ganzheitlichen Cyber Security Consulting. Mit dem eigens entwickelten Active Cyber Defense (ACD) Service bietet secion seinen Kunden einen weiteren wichtigen Security Layer an, um mit einer aktiven Angriffsabwehr bestmöglich vor aktuellen Cyberbedrohungen aufgestellt zu sein. Mit ACD profitieren Unternehmen von einem permanenten Threat Hunting- und Incident Response Service und erreichen damit ein Höchstmaß an Transparenz über die Sicherheit und Integrität ihrer Netzwerke.

“Als Security-Experten sind wir dafür verantwortlich, Unternehmen und Organisationen vor Cyberangriffen, Wirtschaftsspionage und Erpressung abzusichern”, sagt Marcus Henschel, Geschäftsführer der secion GmbH. “Mit unserem neu aufgestellten Leistungsportfolio unter den drei Säulen Cyber Strategy, Cyber Resilience und Cyber Defense haben wir unser Beratungsangebot geschärft und erreichen so für Unternehmen ein höchstmögliches Schutzniveau gegen digitale und soziale Bedrohungen. Durch ein ganzheitliches Cyber Security Consulting schaffen wir optimale Voraussetzungen für die nachhaltige digitale Sicherheit unserer Kunden. Wir identifizieren Gefahren und Sicherheitsvorfälle, bevor es zu gravierenden Schäden kommt, und erreichen so einen entscheidenden Vorsprung gegenüber Cyberkriminellen.”

Cyber Strategy

Wie gut ist die IT Security eines Unternehmens überhaupt? Mit den Leistungen aus dem Bereich Cyber Strategy schafft secion in Unternehmen die Grundlage für deren strategische nachhaltige digitale Sicherheit. Das Cyber Security Rating von secion (RATINGCY) ermöglicht es IT-Sicherheitsverantwortlichen, bereits innerhalb von drei Stunden riskante Schwachstellen ihrer Organisation zu identifizieren. Durch rechtzeitiges Ergreifen abgestimmter Schutzmaßnahmen verhindern sie gemeinsam mit den secion Consultants, dass diese Schwachstellen erfolgreich von Hackern ausgenutzt werden. Mittels eines Full Scope Security Audit wird die IT- und Informationssicherheit des gesamten Unternehmens unter Berücksichtigung technischer, physischer, organisatorischer und prozessualer Elemente überprüft und optimiert. Im Rahmen der Industrial Security Strategy erarbeiten und implementieren die Sicherheitsspezialisten von secion passgenaue Industrial Security-Konzepte, um die industriellen Systeme und Netze von Unternehmen umfassend und kontinuierlich abzusichern.

Cyber Resilience

Je nach Unternehmensanforderung identifizieren die secion-Experten anhand individueller Testverfahren die vorhandenen Sicherheitslücken von Systemen und betrachten Unternehmen so aus Sicht eines Cyberkriminellen. Übergreifendes Ziel im Bereich Cyber Resilience ist die nachhaltige Steigerung der Widerstandskraft des Unternehmens gegen Cyberangriffe. Dazu führen die Security-Experten von secion individuelle Sicherheitsüberprüfungen und Penetrationstests durch, um Schwachstellen in der IT- und Informationssicherheit zu identifizieren und zu beseitigen. In Cyber Security Workshops werden durch Live-Simulationen und Ransomware-Angriffe die Effizienz und Wirksamkeit von Verhaltensweisen getestet und optimiert – Mitarbeiter werden so optimal auf den Ernstfall vorbereitet. Das Portfolio umfasst in diesem Bereich außerdem die Erarbeitung eines Cyber Emergency Plan, der die Planung, Umsetzung und Dokumentation eines ISMS oder BCM (Business Continuity Management)-Systems gemäß offiziellen Informationssicherheitsstandards (BSI IT-Grundschutz, ISO 27001 und weitere) beinhaltet.

Cyber Defense

Die Sicherheit von Unternehmen proaktiv zu überwachen und umgehend Cyberbedrohungen und Angriffsversuche zu identifizieren – darum geht es bei der Cyber Defense, der dritten Säule des aktualisierten Security-Portfolios. Um frühzeitig Anzeichen für einen Sicherheitsvorfall zu erkennen, schnell darauf reagieren zu können und den Sicherheitsstatus nachhaltig zu erhöhen, muss eine auf das Unternehmen abgestimmte Abwehrstrategie entwickelt und darauf basierende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden. In Incident Detection & Response (IDR) Workshops schärfen die secion-Consultants die Fähigkeit von Organisationen zur Erkennung, Abwehr und Eindämmung komplexer Angriffe.

Mit Active Cyber Defense (ACD) geht secion einen neuen Weg, um Unternehmen einen 24/7-Managed Security Service bereitzustellen. Der Threat Hunting- und Incident Response-Service analysiert das Netzwerk proaktiv und kontinuierlich auf Anomalien und identifiziert so die Kommunikation der Angreifer zu ihren Command & Control-Servern (C&Cs). Erfahrene Sicherheitsspezialisten monitoren das Unternehmensnetzwerk rund um die Uhr, um unmittelbar durch Malware oder Hacker kompromittierte Systeme zu identifizieren. Mit passgenauen Handlungsempfehlungen sorgt das ACD-Team von secion somit im Ernstfall für eine umgehende Angriffsabwehr.

Auch das Vulnerability Management zählt für die secion-Experten zu den wesentlichen Bausteinen einer Cyber Strategy von Unternehmen. Durch die Implementierung der automatisierten Schwachstellenmanagement-Lösung von secion als 24/7 Managed Service stellen IT-Sicherheitsverantwortliche einen permanenten Prozess zur Reduzierung der IT-Sicherheitslücken ihres Unternehmens sicher.

Gegründet im Jahr 2004, hat sich die secion GmbH als führender Spezialist für IT-Sicherheit in Deutschland etabliert. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist als IT-Security Division Teil der international agierenden Unternehmensgruppe Allgeier. Das Leistungsspektrum von secion umfasst die Bereiche Cyber Strategy, Cyber Resilience und Cyber Defense. Mit Penetrationstests, Cyber Security Workshops sowie Lösungen im Bereich Cybererkennung und -abwehr gewährleisten die secion-Consultants die 24/7-IT-Sicherheit für vernetzte Informationsinfrastrukturen – und erreichen damit ein Höchstmaß an Unternehmenssicherheit für ihre Kunden.

Um ihre Erfahrungen mit den deutschen Unternehmen zu teilen, ist die secion GmbH Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit, einer Initiative des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Weiterführende Informationen unter www.secion.de

