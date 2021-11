Drei gute Gründe für eine POS Agentur

Mit starken Marken den stationären Handel stützen

Mit den Dienstleistungen einer POS Agentur erreicht man schnell und einfach die beste Performance am Point of Sale (POS). Mit der richtigen Auswahl an Gestaltungsmitteln und sorgfältig ermittelten Tools optimiert eine POS Agentur die Customer Journey, stärkt den Abverkauf und festigt die Bindung an den Verkaufsplatz. Denn es liegt im Interesse aller Beteiligten, diesen so attraktiv wie möglich zu gestalten: Eine zufriedene Kundschaft bleibt dem stationären Handel treu und verbringt mehr Zeit am POS. Versierte POS Berater der SIG Sales verstehen es, eine Marke als bevorzugten Partner am POS zu etablieren.

Kunden ein attraktives Einkaufserlebnis bieten

Eine ansprechend gestaltete Verkaufsfläche hat schon so manchen Kunde zum Spontankauf verführt. POS Agenturen wissen: Für Marken und Hersteller sind Maßnahmen am POS die beste Werbung. Mit Tools wie saisonalen Sonderflächen und thematisch platzierten Aufstellern spricht man Kunden zur richtigen Zeit am richtigen Ort an. Ansprechend gestaltete Ausstellungsflächen laden dazu ein, den stationären Handel immer wieder neu zu entdecken.

Trademarketing at its best: Die SIG Sales GmbH aus Ettlingen bei Karlsruhe steht für digitale Vertriebs- und Marketinglösungen direkt am Point of Sale. Als agiler Vermarktungspartner unterstützt die POS Agentur Unternehmen in ganz Europa dabei, ihre Waren und Dienstleistungen optimal zu inszenieren. Mit individuellen Konzepten, einer agilen Workforce und digitalen Infrastruktur unterstützt das Team Vertrieb und Performance von Marken am Point of Sale.

Markenprofil optimieren

“ POS Excellence“ lautet die Maxime bei SIG Sales. Für die optimale Performance vor Ort setzt die POS Agentur auf einen geschickt abgestimmten Mix von Tools wie

– Professionelle Shop-in-Shop-Systeme

– Consumer Promotion inklusive App-Reporting

– Aufmerksamkeitsstarker Eventsupport

– Pop-up-Stores als temporäres Verkaufsmodell

– Venue Sales für effektiven Verkauf an den Konsumenten

– Akquise von B2B-Kunden für Finanz-, Telekommunikation- und Energie-Dienstleistern.

Aus diesen Werbemaßnahmen die jeweils optimalen Tools für eine Marke zusammenzustellen, ist sicher eine der Kernkompetenzen der POS Agentur SIG Sales.

Das macht eine POS Agentur aus

Zwei Drittel aller Kaufentscheidungen werden am Point of Sale getroffen: Mit Sonder-Aktionen und einem überzeugenden Design können Marken sich dort ideal platzieren. Hier setzt die POS Agentur an: Die Leistungen der SIG Sales beginnen bei Konzeption und Design der Verkaufsflächen. Umbau, Einrichtung und Aufbau der Promotionsflächen werden mit individuellen Kundenanforderungen und dem Markenprofil abgeglichen. Das Leistungsprofil umfasst die Stammplatzierung, Zweitplatzierungen und die Erfassung von Beständen ebenso wie die Auftragsannahme und die Retourenvorbereitung. Mit 5.000 Mitarbeitern in Deutschland, der Schweiz und Österreich versteht sich die POS Agentur SIG Sales damit als Auge und Ohr am Verkaufsort. Zahlreiche Best Cases bestätigen diesen Erfolg.

SIG Sales ist der agile Vermarktungspartner für Unternehmen in ganz Europa. Mit individuellen Konzepten, einer flexiblen Workforce und digitalen Infrastruktur unterstützt SIG Sales den Vertrieb und die Performance von Marken am Point of Sale. Zuverlässig. Transparent. Branchenübergreifend.

