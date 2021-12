Drahtbiegen lassen: So entstehen Drahtbiegeteile

Drahtbiegeteile begleiten unseren Alltag und werden doch von den meisten Menschen kaum wahrgenommen. Ob im privaten Haushalt, etwa als Büroklammer, als Haken oder Halterung in der Küche, in Form von Bügeln in Möbeln wie Sofas oder Stühlen oder im öffentlichen Bereich beispielsweis als Lampenschutzgitter, Warendisplays oder als wichtige Bauteile im Bereich Automobilindustrie oder Medizintechnik: Drahtbiegeteile kommen überall zum Einsatz und sorgen unauffällig für ein reibungsloses Funktionieren vieler Gesellschaftsbereiche.Was genau aber versteht man unter Drahtbiegen? Aus welchen Materialien entstehen Drahtbiegeteile, welche Formen können sie annehmen und mit welchen Maschinen wird der Draht gebogen? Einer, der Antwort auf all diese Fragen weiß, ist Armin Zecevic, Geschäftsführer und Inhaber des Michelauer Unternehmens DBS Drahtbiege Solutions. „Das Biegen von Draht ist ein umformendes Fertigungsverfahren der Metallindustrie“, erklärt er. „Es kann im Prinzip für alle Metalldrähte angewendet werden: Je nach gewünschtem Einsatzzweck des Drahtbiegeteils wird das optimale Material und der nötige Durchmesser ausgewählt – möglich sind beispielsweise Alu, Messing, Kupfer oder Edelstahl in Stärken von weniger als einem Millimeter bis zu mehr als einem Zentimeter.“ Hinsichtlich der Form des fertigen Endprodukts gebe es kaum Beschränkungen, so der Fachmann – von einfachen Haken und Bügeln über Klammern, Spiralen und Federn bis hin zu sehr komplexen Bauteilen lasse sich in zwei- oder dreidimensionalen Biegeverfahren nahezu jede Form biegen. Möglich machen das unter anderem spezialisierte, programmierbare CNC-Drahtbiegemaschinen bzw. Drahtbiegeautomaten, die Kleinserien ebenso wie hohe Stückzahlen schnell und kostengünstig produzieren können. Auch Zecevic setzt in seinem Betrieb auf einen hochmodernen Maschinenpark. Zusammen mit seinem erfahrenen Mitarbeiterteam und der hauseigenen Werkzeugfertigung erlaubt dieser ihm fast jeden Kundenwunsch zu erfüllen – von der Musterteilfertigung bis zur Serienfertigung.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

