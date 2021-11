Dr. Holzinger: Design und Umsetzung aus einer Hand

Das Familienunternehmen Dr. Holzinger aus Heinsberg steht für ein 360 Grad-Konzept in der Inneneinrichtung. Der Fokus liegt darauf, aus einer Hand einen ganzheitlichen Markenauftritt zu schaffen.

Wenn Unternehmen an Corporate Identity denken, geht es in der Regel um den Markenaufritt im Sinne von Logo, Briefpapier, Website und Co. – also die Instrumente, die jeden Tag im Einsatz sind, um Unternehmen und Marke bekannt zu machen und die Bekanntheit langfristig zu erhalten. „Die Bandbreite der Möglichkeiten für Unternehmen, sich in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und ihre Zielgruppen mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu erreichen, sind groß. Aber nur allzu oft laufen diese Disziplinen eher nebeneinander, als miteinander kombiniert zu werden. Dabei zeigt die Praxis aber immer wieder, dass gerade die Verbindung bestimmter Bereiche sehr zielführend ist“, betont Marcel Schuckel, Diplom-Architekt und Geschäftsführer von Dr. Holzinger. Das Familienunternehmen aus Heinsberg hat sich unter dem Motto „Wir schaffen Räume“ auf die Raumkonzeption mit einem 360 Grad-Anspruch spezialisiert und ist vorrangig im gesamten Kreis Heinsberg, in Aachen, Mönchengladbach und dem Kreis Viersen aktiv (https://drholzinger.de).

Daher gehört für den Spezialisten auch die Raumkonzeption zur ganzheitlichen Markenkommunikation. Darin hat Dr. Holzinger einen Schwerpunkt entwickelt und berät Unternehmen bei wichtigen Fragen rund um die kommunikationsorientierte Raumkonzeption. „Was wollen Unternehmen erreichen? Wie wollen sie wahrgenommen werden, und wie sollen die potenziellen Kunden angesprochen werden? Das sind wesentliche Fragen und sollten vorab geklärt werden. Erst wenn Unternehmen wissen, was sie wirklich wollen, können sie erfolgreich in die Konzeption einsteigen.“

Besonders konzentriert sich Marcel Schuckel mit seinem mehrköpfigen Team aus Designern und Handwerkern auf Design und Umsetzung von Raumprojekten aus einer Hand. „Wir schaffen Räume“ ist dabei kein Lippenbekenntnis: Für Marcel Schuckel ist es wichtig, eine Raumkonzeption immer aus verschiedenen Blickwinkeln zu befassen. „Ein Unternehmen sollte sich eingehend mit Raumlösungen für ihre Einzel- und Großraumbüros, Kommunikationsinseln und Treffpunkten befassen und gemeinsam mit einem spezialisierten Partner die Innenräume so gestalten, dass sie funktional sind und den Anforderungen des Alltags entsprechen, aber immer auch die Aussagen und Botschaften des Unternehmens transportieren und mit der Corporate Identity im Einklang stehen“, betont Marcel Schuckel.

Das bedeutet: Ein paar neue Tische oder ein Wandanstrich seien nicht genug für einen wirklich konsequenten Markenauftritt. Vielmehr müssten sich Unternehmer eingehende Gedanken über die Konzeption und die Gesamtarchitektur der Räumlichkeiten machen und dann erst an Schreibtische etc. denken. Wer nicht wisse, wie die Möbel aufgestellt, welche Kommunikationstreffpunkte benötigt und wie Besucher und Kunden am besten empfangen und durch das Unternehmen geführt würden, könne noch so teure Möbel kaufen. Er werde damit keinen nachhaltigen Erfolg haben.

An einem aktuellen Projekt zeigt Marcel Schuckel, wie Dr. Holzinger mit der ganzheitlichen Raumkonzeption umgeht. „Für eine Physiotherapiepraxis in Wegberg haben wir die gesamte Planung, Gestaltung und Umsetzung übernommen und die Empfangs-, Behandlungs- und Sozialräume vollständig erneuert. Beginnend mit einer Änderung des Grundrisses bis zur Beklebung von Türen, Wänden und Schaufenster haben wir sämtliche Dienstleistungen übernommen und alle Elemente aufeinander abgestimmt. Das hat dazu geführt, dass sich der Markenaufritt nun konsequent über alle Bereiche hinweg durchzieht.“

Der Architekt betont anhand dieses Beispiels: „Die Raumkonzeption ist niemals vom allgemeinen Markenauftritt abgekoppelt, sondern integraler Bestandteil. Diese Lösungen aus einer Hand zu bieten, ist unser Ansatz. Damit unterstützen wir Unternehmen, dauerhaft erfolgreich zu bleiben.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Holzinger GmbH

Herr Marcel Schuckel

Am Weidenhof 7

52525 Heinsberg

Deutschland

fon ..: 02452 95130

web ..: https://drholzinger.de

email : kontakt@drholzinger.de

Über Dr. Holzinger – „Wir schaffen Räume“

Die Dr. Holzinger GmbH ist ein 1966 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Heinsberg und international tätige Spezialistin für Entwicklung, Bau und Logistik von Messeständen sowie die umfassende gewerbliche und private Raumkonzeption über alle Gewerke hinweg. Unter dem Motto „Wir schaffen Räume“ konzipieren Diplom-Architekt Marcel Schuckel und sein Team individuelle Komplettlösungen im Innenausbau und Möbelbau. Dafür erbringt Dr. Holzinger zahlreiche Leistungen im Innenausbau beziehungsweise koordiniert die benötigten Gewerke. Die Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Schränke, Kommunikationsinseln, Empfangsbereiche, Präsentationswände etc.) werden in der eigenen Werkstatt nach den individuellen Maßgaben gefertigt, sodass sie genau den Anforderungen der Raumplanung und -konzeption entsprechen. Die Dr. Holzinger GmbH verfügt über weitreichende Erfahrung in der Gestaltung von Praxen, Kanzleien, Einzelhandelsflächen und Showrooms. Das Design ist ein existenzieller Bestandteil der Marke und ein Anker in der Wahrnehmung eines Unternehmens. Das Wesen des Unternehmens und die Gestaltung und der Aufbau des Innenraums müssen zusammenpassen, damit Unternehmen eine bestimmte Botschaft transportieren und ihre Individualität repräsentieren können. Das Leistungsversprechen „Wir schaffen Räume“ trägt damit zur Verstärkung der Corporate Identity bei. Im Fokus steht zudem, durch die individuelle architektonische und technische Neuausstattung der Räume und Arbeitsplätze eine gelungene Symbiose von Leben und Arbeiten zu schaffen und die Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das folgt dem Verständnis von New Work und der Arbeitswelt 4.0 als Mittel, mit dem sich der Mensch als freies Individuum verwirklichen kann. Diese Konzepte ermöglichen eine gelungene Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden und stellt eine motivierende, wertschätzende Arbeitsatmosphäre her. Die Dr. Holzinger GmbH entwickelt darüber hinaus standardisierte Home Office- und Remote Work-Lösungen, um die Effizienz, Innovation und Ergonomie heimischer Arbeitsplätze zu heben und den Weg in die Arbeitswelt der Zukunft zu begleiten. Weitere Informationen unter https://drholzinger.de

