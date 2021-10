Dr. Aline Schmitt wechselt von ABOPR zu Schwartz Public Relations

Die Münchner PR-Agentur baut ihre Industrie-Unit mit erfahrener Kommunikationsexpertin aus

München, 22. Oktober 2021 – Schwartz Public Relations ( www.schwartzpr.de) hat erneut Zuwachs bekommen: Seit Oktober verstärkt Dr. Aline Schmitt (42) als Beraterin das Industrie-Team der Münchner Agentur. Im Rahmen ihrer neuen Tätigkeit wird sie Kunden aus den Bereichen Fabrik- und Prozessautomatisierung, Gebäudetechnik, aus der Papier- und Verpackungsindustrie sowie aus der Medizintechnik beraten.

Zuletzt betreute Aline Schmitt bei ABOPR mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Automatisierung und Anlagenbau, Labor- und Medizintechnik, Maschinen- und Geräteherstellung sowie Architektur und Bau. Davor verfasste sie im Lektorat des österreichischen Verlags- und Medienhauses WSB Werbe- und Pressetexte und erstellte Blogbeiträge und Artikel für das hauseigene Magazin. Aline Schmitt studierte Philosophie und Geschichte an den Universitäten Bonn und Trier, die Promotion mit Schwerpunkt in der Theoretischen Philosophie wurde durch ein Vollstipendium gefördert.

„Kommunikations-, Werbe- und PR-Agenturen sind ein klassisches Betätigungsfeld für Philosophen. Ich bin in der Analyse und Bewertung von Argumentationsstrukturen geübt und habe ein besonderes Augenmerk auf begriffliche Unterscheidungen. Es macht mir Freude, komplexe Inhalte aufzunehmen und aufzubereiten. Dass ich mit meinem Einsatz nun bei einem der Top-Arbeitgeber der Branche die Interessen des Teams und der Kunden weiterentwickeln kann, finde ich großartig“, sagt Aline Schmitt.

Christoph Schwartz, Agenturinhaber von Schwartz Public Relations, freut sich über die Verstärkung: „Wir sind auch im zweiten Jahr der Pandemie sehr erfolgreich und haben zahlreiche neue Kunden gewonnen. Um die hohe Qualität unserer Arbeit zu gewährleisten, bauen wir das Team weiter aus und freuen uns sehr, dass wir mit Aline Schmitt eine erfahrene Beraterin mit einem breiten Themenset für uns gewinnen konnten.“

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

