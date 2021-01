Doppelte Sicherheit: Solenal bietet Kombi-Schnelltest für SARS-CoV-2 und Influenza A+B

Auf der BfArM-Liste registrierter und CE-zertifizierter Covid-19/Influenza A+B Antigen-Kombi-Test erhöht Schutz für Unternehmen und Mitarbeiter

Nesselwang, 27. Januar 2021 – Das Bundesarbeitsministerium will die Vorkehrungen gegen die Corona-Pandemie verstärken. Bund und Länder haben vereinbart, die Teststrategie auszubauen – auch in Betrieben. Antigen-Schnelltests sollen Infektionen schneller erkennen, Unternehmen und Mitarbeiter besser schützen und damit auch die Ausbreitung von Infektionen verhindern. Die Solenal GmbH ( www.solenal.com) bietet hierfür jetzt einen Kombi-Schnelltest, der doppelte Sicherheit verspricht, da er zuverlässig auf Antigene von SARS-CoV-2 sowie Influenza A+B prüft. Der Test ist einfach anzuwenden und führt sicher und schnell zum Ergebnis.

Antigen-Schnelltests sollten im Idealfall mindestens einmal wöchentlich in Unternehmen zur Anwendung kommen, wenn die Belegschaft aus regelmäßig anwesenden Beschäftigten besteht und die Regeln zum Mindestabstand nicht eingehalten werden können”, erklärt Dr. Martin Nemec M.Sc.; M.Sc., Chief Knowledge Officer der Solenal GmbH.

Test löst häufige Ungewissheit: COVID-19 oder Influenza A/B?

Der von der Solenal GmbH, Spezialist für rein nachhaltige alkoholfreie Desinfektionslösungen, angebotene “Covid-19/Influenza A+B Antigen Kombi-Test” ist für diese Prüfzwecke besonders sinnvoll, da die Symptome einer respiratorischen Virusinfektion aufgrund von SARS-CoV-2 und Influenza Ähnlichkeiten aufweisen können und deshalb in zahlreichen Fällen die Diagnose nicht sofort eindeutig ist.

Dieser Schnelltest von Solenal ist auf der BfArM-Liste registriert und zudem CE-zertifiziert. Der Test ist ein Seitenstrom-Immunoassay zum qualitativen Nachweis der viralen Nukleoprotein-Antigene von SARS-CoV-2, Influenza A und Influenza B. Hierfür muss ein Nasopharyngealabstrich vorgenommen werden.

“Der Kombi-Test findet bei solchen Personen Anwendung, bei denen nach medizinischer Untersuchung der Verdacht auf eine respiratorische Virusinfektion besteht, die Covid-19 ähnelt. In der Regel sind Antigene in Nasen-Rachen-Proben während der akuten Phase der Infektion nachweisbar”, erklärt Dr. Martin Nemec.

Sicher, schnell und einfach zum Ergebnis

Der von Solenal angebotene “Covid-19/Influenza A+B Antigen Kombi Test” weist eine sehr hohe Genauigkeit und Aussagekraft auf. Er ist zudem einfach in der Handhabung, sodass die Ergebnisse leicht abgelesen werden können. Diese liegen schnell vor, da kein zusätzliches Labor zwischengeschaltet werden muss. Das Ergebnis wird nach ca. 15 Minuten anzeigt.

“Mit Antigentests lässt sich eine Infektion deutlich schneller und an Ort und Stelle diagnostizieren. Anders als die PCR-Tests weisen sie nicht das Erbgut des Virus nach, sondern Proteine, also Eiweiße von der Oberfläche des Virus – sofern diese sich in ausreichender Konzentration in einer Probe befinden. Ein positives Test-Ergebnis weist auf das Vorhandensein von viralen Antigenen hin”, erläutert Dr. Martin Nemec.

Der “Covid-19/Influenza A+B Antigen Kombi Test” ist fur die Verwendung durch Personal bestimmt, welches speziell in der In-vitro-Diagnostik eingewiesen und geschult ist.

Die Solenal GmbH (vormals “Alles aus der Natur GmbH”) mit Sitz in Nesselwang hat sich auf alkoholfreie und pH-neutrale Desinfektionslösungen spezialisiert. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Die von Solenal hergestellten Produkte ermöglichen schonend die Hygiene von Händen, Oberflächen, Räumen, Lebensmitteln und sorgen für keimfreies Trinkwasser. Die von Solenal hergestellten Produkte wurden vom “European Centre for Disease Prevention and Control” empfohlen und in Tests des Instituts Dermatest dermatologisch mit “sehr gut” bewertet. Die Produkte sind geeignet für die Anwendung an Menschen und Tieren sowie für Oberflächen und für die Trinkwasseraufbereitung. Sie wirken nachweislich gegen alle Arten von Viren, inkl. Coronavirus, Bakterien, Pilze und andere Erreger. Die auf hypochloriger Säure und Natriumhypochlorit basierenden Produkte von Solenal werden ressourcensparend hergestellt. Bei der Produktion entstehen keinerlei Abfallprodukte sowie klimaschädliche Emissionen. Die Herstellung erfolgt durch ein patentiertes Elektrolyseverfahren. Dabei entstehen die Wirkstoffe hypochlorige Säure und Natriumhypochlorit in den von Solenal hergestellten Produkten. Diese werden auch identisch im menschlichen Körper zur Immunabwehr gebildet. Das Ergebnis ist eine Desinfektion, die ohne alkoholische und andere schädliche Inhaltsstoffe auskommt.

Firmenkontakt

Solenal GmbH

Eberhard Macziol

Obere Wank 9

87484 Nesselwang

+49 (0) 8361 99892-90

eberhard.macziol@solenal.com

http://www.solenal.com

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9717977-0

up@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.