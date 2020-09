Domes Resorts expandiert und kooperiert mit Hotel Investment Partners

Managementvertrag für ein Grand Hotel auf Korfu sowie das Zante Beach Hotel in Zante

Domes Resorts, Griechenlands führende Luxusmarke in der Tourismusbranche, kündigt die Erweiterung des Hotelportfolios um zwei neue Strandresorts an. Das Unternehmen, welches vier Luxusresorts auf Kreta und Korfu unter einer strategischen Partnerschaft mit Marriott International führt, hat für die Expansion einen Managementvertrag mit Hotel Investment Partners (HIP), dem größten Hotelinvestor in Südeuropa, abgeschlossen. Das Abkommen umfasst ein Grand Hotel auf Korfu sowie das Zante Beach Hotel in Zante.

Domes Resorts wächst auf sechs Luxushotels

Domes Resorts wird die Renovierung sowie Repositionierung eines Grand Hotels auf Korfu und des Zante Beach Hotel in Zante leiten. Zukünftig werden beide Resorts unter der Domes-Marke geführt. Mit der Erweiterung des Domes Resorts Portfolio durch die beiden familienfreundlichen Luxusresorts wird der Ruf der beliebten Reiseziele Korfu und Zante als Luxusdestination weiter gefördert. Zudem stützt die Expansion die nachhaltige Positionierung von HIP als Südeuropas größten Hotelbesitzer.

Derzeit werden unter der Marke Domes Resorts mit dem Domes of Elounda, Autograph Collection, Domes Noruz Chania, Autograph Collection und Domes Zeen, A Luxury Collection Resort drei Resorts auf Kreta sowie mit dem Domes Miramare, A Luxury Collection Resort eines auf Korfu betrieben.

George Spanos, CEO von Domes Resorts, freut sich sehr über die Erweiterung: “Das ganze Team von Domes Resorts blickt mit Begeisterung auf diese neue Entwicklung. Das Managementabkommen mit HIP unterstützt unseren strategischen Expansionsplan für die Marke Domes Resorts. Mit dem heutigen Tag sind wir unserem Ziel, Domes Resorts auch außerhalb Griechenlands zu positionieren, einen großen Schritt nähergekommen.”

Alejandro Hernández-Puertolas, CEO und Gründer von HIP sagte: “Dieses Abkommen unterstreicht unser Engagement unser griechisches Hotelportfolio aktiv zu repositionieren. Wir möchten Griechenland dabei unterstützen sein Image als hochkarätige Tourismusdestination zu halten, Arbeitsplätze schaffen und lokales Wirtschaftswachstum zu fördern. Wir freuen uns sehr mit Domes Resorts einen Partner gefunden zu haben, der den Wert des Grand Hotels auf Korfu und des Zante Beach Hotels sowie unsere Stellung als größter Hotelbesitzer in Südeuropa nachhaltig fördern wird.”

Über Domes Resorts

Domes Resorts ist eine der am schnellsten wachsenden Luxushotelmarken Griechenlands. Innerhalb von drei Jahren ist Domes Resorts, welches zu Ledra Hotels & Villas gehört, von einem auf insgesamt vier Luxusresorts gewachsen. Die Vermarktung aller vier Resorts auf Kreta und Korfu findet über Marken von Marriott International statt.

In Kreta besitzt und betreibt Domes Resorts die folgenden Häuser:

-Domes of Elounda, Autograph Collection

-Domes Noruz Chania, Autograph Collection

-Domes Zeen, A Luxury Collection Resort, Chania

Auf Korfu betreibt Domes Resorts:

-Domes Miramare, A Luxury Collection Resort, Corfu

Seit 2015 hat Domes Resort eine strategische Partnerschaft mit Marriott International entwickelt. Diese soll Gästen Reiseerlebnisse garantieren. In dieser Zeit gewann Domes Resorts zahlreiche Awards wie beispielsweise die folgenden:

-World Travel Awards – Europe”s Leading Family Resort (2017)

-World Travel Awards – Europe”s Leading New Resort (2017)

-Marriott International – Elite Global Awards, Best Above Property Sales and Marketing Team

of the year (2017)

-Marriott International – Elite Global Awards, Best Above Property Yield and Revenue Team of

the year (2018)

Weitere Informationen finden Sie unter: www.domesresorts.com

Über Hotel Investment Partners (HIP)

HIP wurde 2015 von Alejandro Hernandez-Puertolas sowie Banco Sabadell gegründet und wurde 2017 durch den Blackstone-Immobilienfonds erworben. Durch Folgeakquisitionen ist das Portfolio auf 65 Hotels in Spanien, Griechenland und Portugal angewachsen, die 19.019 Zimmer umfassen.

Heute ist HIP nach Pandox und Covivio der drittgrößte Investor in europäische Hotels und der größte in Südeuropa. Das engagierte Team von HIP umfasst ca. 100 Experten, die sich auf HIP die Beschaffung, Renovierung und Neupositionierung von unterkapitalisierten Hotels spezialisiert haben. Das Team arbeitet in Partnerschaft mit verschiedenen Hotelbetreibern wie Ritz Carlton, Barcelo, AMR Resorts und Melia um das Hotelmanagement und das Gasterlebnis zu verbessern. HIP investiert derzeit über 500 Millionen Euro in sein bestehendes Hotelportfolio, um diese weiter zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hipartners.com

