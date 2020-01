DogsGood – Dosieren kann so einfach sein!

Das Beste für Ihren Hund!

Was ist das Geheimnis und die Philosophie hinter DogsGood? Premium Qualität und einfachstes dosieren! Genau das bekommt man seit Januar 2020 bei DogsGood, denn hier finden Sie die besten Ergänzungsfuttermittel für Ihren Hund, in Deutschland hergestellt und immer in absoluter Premium Qualität. Alle Produkte von DogsGood sind exklusiv nur für Hunde und dementsprechend auch zu einhundert Prozent auf Hunde abgestimmt.

DogsGood – Von der Idee zu den fertigen Produkten

Aus der Problematik, für den eigenen geliebten Hund Bruno auf einfachem Wege die richtigen und vor allem auch vernünftig dosierten Ergänzungsfuttermittel zu finden, ist die Idee für DogsGood entstanden.

Es gab leider nicht sehr viele Produkte, die wirklich speziell für Hunde entwickelt wurden, um Bruno so den Alltag mit seinen vorhandenen Krankheitsbildern etwas lebenswerter zu machen.

Dadurch war er gezwungen Produkte aufzunehmen, die teilweise für Menschen oder für Pferde dosiert und hergestellt wurden. Bei diesen Produkten wurde dann sehr umständlich die Dosierung auf das Gewicht von Bruno umgerechnet und angepasst. Durch eigenes berufliches Fachwissen, gelang das zum Glück relativ gut.

Es blieb jedoch immer die Frage, was machen all die Hundebesitzer, die kein solches Vorwissen und auch keine Kontakte haben, die einem dann schnell bei der Berechnung und Dosierung weiterhelfen können.

Zusammen haben die Gründer sich aus genau diesem Grunde entschieden unter dem Namen DogsGood eine komplette Serie speziell nur für den Hund herauszubringen. „Wir, die DogsGood Gründer Frank Bösch und Sascha Schwegmann, haben zusammen über 25 Jahre Erfahrung mit Nahrungsergänzungsmitteln für Menschen und möchten unser daraus vorhandene Wissen sehr gerne einbringen“.

Die drei wichtigsten Punkte für DogsGood: Premium Qualität, Nachhaltigkeit, einfache Dosierung.

Hergestellt in Deutschland.

„Das Geheimnis der Wirkungsweise liegt in der Produktqualität und Zusammensetzung“ betonen die zwei. Aus diesem Grund wird ausschließlich in Deutschland produziert, da Sie so am schnellsten Einfluss auf Ihre Produkte nehmen können. Begonnen bei der sorgfältigen Auswahl der Inhaltsstoffe, investieren sie viel Zeit um Ihren hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Sie kaufen nur bei ausgewählten Lieferanten ein und sichern so eine gleichbleibend hohe Qualität der Produkte.

Die gesamten Schritte von der Entwicklung, der Zusammensetzung bis zum Design der DogsGood Produkte liegen komplett in der Hand der beiden Gründer. „Wir verzichten dabei ganz bewusst auf jede Auslagerung der beteiligten Arbeitsschritte“, versprechen Frank und Sascha.

Bestellt mit gutem Gewissen.

Alle DogsGood Produkte sind Made in Germany. Mit den kürzesten möglichen Wegen im Umkreis der Versandlogistik werden die DogsGood Produkte hergestellt. Denn kurze Wege schützen das Klima.

Alle von DogsGood genutzten Versandkartons sind Bio Versandkartons und deshalb zu 100% kompostierbar.

Aus Gründen der Umweltfreundlich- & Verträglichkeit werden nur wasserbasierte, lösliche Farben auf allen DogsGood Versandkartons verarbeitet.

Das Verpackungsmaterial in jedem DogsGood Versandkarton, besteht aus umweltfreundlichem Sizzle Pack in Form von recyceltem Papier. Auch hier wurde ein Material ausgewählt, das sehr Umweltfreundlich ist und dazu noch mehrfach weiter verwendet werden kann.

Mit dem klimaneutralen Versand GOGREEN unterstreicht DogsGood sein Umweltengagement zusätzlich auch noch in der Zusammenarbeit mit DHL.

Millionen Pakete werden jeden Tag in Deutschland verschickt. Bei ihrem Transport wird CO2 ausgestoßen. Mit dem klimafreundlichen GOGREEN Versand werden diese Emissionen wieder neutralisiert.

DogsGood wird auch weiterhin unsere Umwelt und den Naturschutz im Auge behalten, denn nur so können wir alle weiterhin glücklich und gesund zusammen mit unseren Hunden auf diesem wundervollen Planeten Erde leben.

Dosieren kann so einfach sein.

Alle DogsGood Produkte sind genau dosiert und vor allem nur mit den hochwertigsten Inhaltsstoffen versehen. DogsGood soll für jeden Hundehalter ganz einfach anwendbar sein und jeder soll auch ganz klar sehen können, welche Produkte untereinander sehr gut kombiniert werden können.

Alle DogsGood Kapseln sind dem Ernährungsbedarf eines Hundes optimal angepasst und die Inhaltsstoffe der Kapseln sind hochkonzentriert und fein im Pulverformat.

Durch die hohe Konzentration sind diese dazu auch noch sehr sparsam im Verbrauch.

Die Kapseln können zur idealen Dosierung natürlich auch geöffnet werden und dann als Pulver direkt unter die jeweilige Futtermahlzeit des Hundes gemischt werden. Aus genau diesem Grund hat man sich bei DogsGood dann auch ganz bewusst, für diese Kapselform bei den meisten der angebotenen Produkte entschieden.

Alle DogsGood Produkte riechen und schmecken für Hunde in der Regel sehr lecker, dadurch werden diese auch sehr gut angenommen.

DogsGood Kapseln können dauerhaft gefüttert werden und sind geeignet für alle jungen, alten sowie kleinen und großen Hunde.

Rabatt-Aktionen, Gutscheine und Gewinnspiele geben wir auf Facebook, Instagram oder per Newsletter bekannt:

Facebook: https://www.facebook.com/DogsGoodbyBruno/

Instagram: https://instagram.com/dogsgood.de

DogsGood wurde 2019 gegründet, stellt eigene Ergänzungsfuttermittel für Hunde in absoluter Premium-Qualität her, und vertreibt diese im eigenen Online-Shop. Die hochwertigen Produkte werden exklusiv nur für Hunde hergestellt, bei absolut hervorragender Wirkungsweise und ohne Zusatzstoffe verarbeitet.

Gründer und Geschäftsführer sind Frank Bösch und Sascha Schwegmann.

Kontakt

DogsGood

Frank Bösch

Fischerstraße 21

18311 Ribnitz-Damgarten

03821 39 79 240

info@dogsgood.de

http://www.dogsgood.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.