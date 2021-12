djive Flowmate ARC Heater – Wärme und gereinigte Luft zu Weihnachten

Der 3in1 Luftreiniger und rotorlose Ventilator mit Heizfunktion sorgt für behagliche Wärme auf Knopfdruck und filtert zuverlässig Viren, Feinstaub und schädliche Aerosole aus der Atemluft – für eine unbeschwerte Weihnachtszeit mit der Familie.

Gelsenkirchen, 9. Dezember 2021 – Die warmen Plätzchen aus dem Ofen, der warme Wintermantel beim Spaziergang im Schnee, die warme Tasse Schokomilch beim Chillen auf dem Sofa – wir alle lieben Wärme in der Adventszeit. Darüber hinaus soll die Gesundheit nicht zu kurz kommen, wenn man dieses Jahr mit der Familie um den Weihnachtsbaum sitzt. Was passt da besser als ein formschöner 3in1 Luftreiniger mit Heizfunktion, wie der djive Flowmate ARC Heater? Durch seinen HEPA14-Filter und die UV-C-Desinfektion filtert er bis zu 99,995 Prozent aller Bakterien, Viren, Pilze und Feinstaub-Partikel aus der Luft, für ein sorgenfreies Miteinander in der Weihnachtszeit. Der djive Flowmate ARC Heater ist für 299,99 Euro (UVP) im Fachhandel und online erhältlich.

Warme Weihnachten in jedem Raum

Das leistungsstarke und intelligente Heizelement des djive Flowmate ARC Heater mit bis zu 2.000 Watt und eingebautem Temperatursensor macht den 3in1 Luftreiniger zu einem echten Geheimtipp für ein wohnliches Zuhause. Selbst in kleinen Räumen, die sonst nur sporadisch beheizt werden, sorgt er für ein angenehmes, warmes Raumklima auf Knopfdruck oder automatisch. Ob kleines Homeoffice, Hobbykeller, Bad oder Wintergarten – mit beheizter, sauberer Luft wird jeder Raum in wenigen Minuten richtig wohnlich.

Saubere Luft für ein sorgenfreies Miteinander

Mit seinem wechselbaren HEPA14-Filter beseitigt der djive Flowmate ARC Heater Allergene aus der Atemluft, die gerade im Winter oft für laufende Nasen und lange Gesichter sorgen können: Hausstaub, Rußpartikel von Kerzen und andere Aerosole werden zuverlässig gebunden. Bakterien, Viren und Pilze, die im Filter hängen bleiben, beseitigt die eingebaute UV-C-Desinfektion. Die Luftqualität und der Verschmutzungsgrad nach PM2,5 werden vom ARC Heater per Echtzeit-Messung erkannt und auf dem LED-Display sowie in der kostenlosen djive Home App angezeigt. So reguliert der smarte Lüfter je nach Luftqualität die benötigte Leistung von selbst.

Alltagstauglich, smart und vielseitig

Gerade im Dezember, wenn man mit der Familie viel Zeit in der Wohnung verbringt, spielt der djive Flowmate ARC Heater seine Stärken voll aus und punktet durch weitere Details: Er passt durch sein stylishes Design mit den Farbvarianten Clean White oder Metallic Grey hervorragend in jedes Wohnambiente. Er lässt sich per mitgelieferter Fernbedienung, der kostenlosen djive Home App am Smartphone oder per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder Google Home mühelos von allen Familienmitgliedern bedienen. Mit neun Gebläsestufen, zuschaltbarer 80°-Rotation, optionalem Turbomodus und besonders leisem Betrieb im Ruhemodus bei unter 30dB verbindet er optimale Leistung und Vielseitigkeit im Alltag.

Verfügbarkeit und Preis

Der djive Flowmate Arc Heater ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299,99 Euro (inkl. MwSt.) in den Farben Clean White und Metallic Grey verfügbar. Es gibt ihn im Webshop auf www.djive.eu sowie im Onlinehandel und über Elektronikpartner im Einzelhandel.

Über djive

Innovationen rund um Sauberkeit und gute Luft – djive sorgt mit seinen Produkten für ein smarteres Zuhause. Vom kompakten Handstaubsauger bis hin zum Turmventilator mit eingebautem Luftreiniger bietet das Unternehmen eine Vielzahl erschwinglicher Lösungen an, die darüber hinaus auch noch gut aussehen. Die dynamische Marke wird exklusiv in Europa durch die Robovox Distributions GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen vertrieben. Ein Team kreativer und engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich dort zur Mission gemacht, den Wohnraum der Menschen mit Stil zu verzaubern. Die vielseitigen Staubsauger, Luftreiniger und Lüfter-Modelle von djive sind im Webshop unter www.djive.eu sowie über Online-Händler und Elektronikpartner im Einzelhandel erhältlich. Bring magic into your home – with djive!

Firmenkontakt

Robovox Distributions GmbH

Christoph Rösseler

Hamburger Straße 11

45889 Gelsenkirchen

0209 5130380

croesseler@robovox.eu

https://www.robovox.eu/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Erik Walter

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 (0)911 310 910 0

djive@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.