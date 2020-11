Display Werbung schlägt Google Adwords

Faktoren wie Keywörter (Google Ads) und individuelle Interessen (Facebook Ads) haben bisher darüber entschieden, wie die Werbung im Internet seine Zielgruppe für sich finden konnte. Werbeanzeigen soll

Das Online-Marketing hat sich weiterentwickelt

So funktioniert die neue Methode mit Künstlicher Intelligenz

Denn eine neue Methode ermöglicht eine viel einfachere Systematik. Man stelle sich das Vorgehen dieser neuen Methode so vor: Sie lassen über Ihre Webseite immens vielen Menschen eine spezifische Information zukommen. Und jeder Internetuser, der dieser Information per Mausklick Interesse bekundet, wird zu dem Erhalt weiterer Inhalte dieser Information eingeladen.

Grundlage für die Umsetzung dieser Idee sind jene Marketing Listen, die Google sowieso seit längerer Zeit im Hintergrund erstellt. Über die sich Personen durch ihre Interessen eben für die Zusendung von ausgewählter Werbung qualifizieren. Doch was ist nun letztendlich anders? Die Aktivierung der Künstlichen Intelligenz via Google! Kurz und knapp: der Besucherkreis – also eine ganz bestimmte Zielgruppe – der Webseite generiert sich quasi von selbst. Dieser kleine, aber effiziente Unterschied wird für jeden Werbetreibenden zubuchbar werden. So, dass die eigene Werbung genau an die Personengruppe ausgespielt wird, die sich auch für den Inhalt der Information interessiert.

Die neue Methode trägt den Namen “Lima Strategie”

Kurze Information vorab: Lima Strategie hat überhaupt nichts mit der Hauptstadt des Anden-Staates Peru zu tun. Bei der Bezeichnung “Lima” handelt es sich um eine Akronymisierung des Wortes Listenmarketing. Die Lima Strategie birgt natürlich für Betreiber von Gewerbe und Handel mehr Vorteile, als die Arbeit mit den bisherigen Faktoren Keywörter und individuelle Interessen. Als Hauptvorteil ist eindeutig der ausgelöste Automatismus, den die Künstliche Intelligenz herbeiführt, zu sehen.

Doch auch die Internetuser kommen in den Genuss zahlreicher Vorteile durch diese neue Methode. Der Beworbene entwickelt bei einer Ansicht der dargebotenen Werbung keinen Stress und fühlt sich nicht genervt, sondern er fühlt sich angesprochen. Denn nur dann, wenn dieser sein Interesse vermittelt. Dann erhält der Beworbene weitere Werbung bezüglich der ersten erhaltenen Information.

Unrealistische Unkosten verstecken sich bei der Anwendung dieser Methode nicht. Für eine Schaltung von Werbung liegen die Gebühren pro Besucher der Webseite lediglich im Cent-Bereich.

