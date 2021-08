digitalSIGNAGE.de 28 Zoll Widescreen All-In-One Display inklusive 3 Jahren Digital Signage Cloud Software

Optimales Format für Supermärkte, Kioske und Shop-In-Shop-Bereiche

Mit der Kombination aus einem lichtstarken 28-Zoll-Profi-Widescreen-Display und dem integrierten Media-Player „Smart Player Cloud“ präsentiert digitalSIGNAGE.de ein massenkompatibles und sofort einsetzbares Digital-Signage-System für Unternehmen und Branchen, bei denen es auf brillante Sichtbarkeit im Breitbildbereich ankommt. Hierzu gehören u.a. Tankstellen, Kioske und Shop-In-Shop-Bereiche in Kaufhäusern. Das für den 24/7-Dauerbetrieb ausgelegte Profi-Widescreen-Display überzeugt mit einer Helligkeit ? 700 cd und lässt sich direkt aus der Cloud, des Pioniers und führenden Anbieter von Digital-Signage-Systemen für Unternehmen, steuern. Es unterstützt außerdem die Digital Signage High End Software Lösungen von u.a. dimedis und ACER Being Signage.

Widescreen-Display: Smart-Signboard-28-Cloud

Das Smart-Signboard 28 Cloud brilliert als Digital Signage Display mit einer Helligkeit größer 700 cd und einer Auflösung von 1920 x 360 Pixel. Der Betrachtungswinkel des Digital-Signage-Signboard von digitalSIGNAGE.de ist dabei 178 Grad, so dass die enthaltenen Informationen auch von der Seite beziehungsweise von unten gut einsehbar sind. Der mögliche Content ist mannigfaltig: Schriften, Bilder, Videos, Streams, Social-Media etc., – als Vollbild oder in mehreren Zonen aufgeteilt.

Media-Player: Smart-Player-HD-Cloud

Der mit Quad-Core-Prozessoren ausgestattete „Smart Player HD Cloud“ ist eine robuste Appliance, sowohl physikalisch als auch hardwaretechnisch. So sind beispielsweise die normalerweise verschleißempfindlichen Flash-Speicher für den 24/7-Betrieb optimiert. Auch das verwendete Android-Betriebssystem ist gegen Ausfälle und Kompromittierung durch zusätzliche integrierte Sicherheitslösungen gefeit.

Der Smart-Player-HD-Cloud spielt Inhalte via Cloud in High-Definition-Qualität aus. Er lässt sich mühelos auch von nicht geschultem Personal vor Ort installieren: Lediglich die Verbindung zum Stromnetz, zum entsprechenden Anzeige-Display und zum Internet müssen hergestellt werden, alles andere wird aus der Cloud gesteuert. Damit ist der Allround-Player mit Cloud-Management von digitalSIGNAGE.de der perfekte Media-Player für Unternehmen, den stationären Einzelhandel, das Hotel- und Gastgewerbe, den Education-Bereich, für Kanzleien oder Praxen sowie überall dort, wo eine einfache Installation mit zentraler Verwaltung, Ausfallsicherheit und brillanter Darstellung eine Rolle spielen.

Der Smart-Player-HD-Cloud eignet sich ferner für die digitale Beschilderung mit Signboards oder jeglicher Art von HDMI-Displays auf allen Ebenen im Unternehmen über die zentralisierte Cloud-Steuerung von Kiosk-Systemen sowie generell für die multiple Anzeige von Information, Services, Werbung, Speisekarten, Veranstaltungen, etc.

Kurzum, so Björn Christiansen, Geschäftsführer von digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH: „Unser Smart-Player-HD-Cloud ist speziell für den ganzjährigen durchgehenden 24/7-Betrieb konzipiert und beinhaltet zudem einen Selbstheilungsmechanismus, um ohne Eingreifen seitens des Personals aktiv zu bleiben. Dadurch kann sich das Personal vor Ort ganz und gar auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren und müssen sich nicht um die Technik sorgen.“

Cloud-Plattform: DS-Channel Pro

Mit „DS-Channel Pro“ verfügt digitalSIGNAGE.de über eine eigene native Digital-Signage-Cloud-Kommunikationsplattform. Mit der Digital Signage Software DS Channel Pro lassen sich sowohl einzelne Media-Player oder Signboards der neuen Cloud-Generation von digitalSIGNAGE.de steuern, verwalten und überwachen als auch umfangreiche über die Cloud zentrierte Digital-Signage-Netzwerke aufbauen.

Die Digital Signage Kommunikationsplattform DS-Channel Pro ist in Verbindung mit den neuen DS-Channel-Media-Playern und -Signboards von digitalSIGNAGE.de für die ersten drei Jahre kostenfrei, ab dem 4. Jahr kostet sie Euro 48 / Jahr / Display.

Die Vorteile von DS-Channel Pro sind dabei vielfältig: Alle Digital-Signage-Inhalte werden über das Content-Management-System zentral in der Cloud erstellt und von dort über die Playlisten an die entsprechenden Media-Player und Signboards ausgespielt. Vor Ort wird demnach kein technisches Personal erforderlich und die Erstellung, Steuerung und Überwachung der Inhalte kann von jedem Ort und zu jeder Zeit erfolgen.

Zusammen mit den neuen leistungsstarken Media-Playern und Signboards der DS-Channel-Pro-Serie von digitalSIGNAGE.de lässt sich mit DS-Channel Pro für nahezu jeden Einsatzzweck über alle Branchen hinweg eine zentrale Digital-Signage-Plattform aufbauen. Das zugrundeliegende Content-Management-System von DS-Channel Pro ist dabei so intuitiv, dass auch Nicht-Digital-Signage-Spezialisten anspruchsvolle Inhalte auf ihre digitalen Werbeflächen „zaubern“ können. Die robusten Media-Player unterstützen dazu alle gängigen Bildschirmgrößen und -Formate sowie Kiosk-Systeme und Videowalls.

„Die Stärken unserer Media-Player und Signboards kommen mit unserer nächsten Generation der Digital-Signage-Plattform DS-Channel Pro voll zur Geltung. Ausfallsicherheit, Robustheit und Langlebigkeit der Hardware gepaart mit der zentralisierten und zeit- wie auch ortsungebundenen Verwaltung aus der Cloud, reduziert massiv den Aufwand für die Wartung und Pflege eines Digital-Signage-Netzwerks und erfordert weder ein spezialisiertes Personal vor Ort noch für die Erstellung und Distribution der Digital-Signage-Inhalte,“ erläutert der Hamburger Unternehmer Dipl.-Kfm. Björn Christiansen. „Damit sind die neuen DS-Channel-Pro-Digital-Signage-Lösungen von digitalSIGNAGE.de über alle Branchen hinweg bestens zur Steigerung des Markenerlebnisses und einer Verbesserung konsistenter Markenkommunikation im stationären Einzelhandel geeignet,“ führt Christiansen weiter aus. Gleiches gilt äquivalent zur Information von Mitarbeitern in größeren Unternehmensnetzwerken, zur generellen Information, zur Wa rteschlangenoptimierung oder auch allgemein zur Unterhaltung von Besuchern in Hotels, Krankenhäusern, Restaurants oder Praxen jeglicher Couleur.

Für eine detaillierte Beratung steht das Vertriebsteam der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung.

Digital Signage Pionier

Digital Signage ist unsere Sprache.

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist.

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die Produktlinie der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Die Produkte sind in Deutschland tausendfach installiert.

