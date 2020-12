Digitalisierung und Datenarbeit: Ergebnisse von the factlights 2020

Branchenübergreifende Studie liefert Erkenntnisse zu Digitalisierung, Datenarbeit und Transformationsprozessen jetzt kostenfrei zum Download

Wenn es um den Stand von Digitalisierung und Datenarbeit geht, befinden sich die Unternehmen im deutschsprachigen Raum mitten im digitalen Transformationsprozess und zeigen sich durchaus zuversichtlich. Die zentrale Online Studie the factlights 2020 bilanziert als wesentliche Erfolgskriterien

– eine geeignete Datenwelt

– eine bewusste strategische Ausrichtung

– die ausdrückliche Verankerung in der Organisation und das Leben eines passenden Mindsets

Die kompletten Studienergebnisse der von März bis Mitte Juni 2020 durchgeführten großangelegten Erhebung mit allen Zahlen, Daten und Fakten stehen ab sofort kostenfrei zum Download unter www.the-factlights.de/studie2020 bereit. Beteiligt hatten sich Mitarbeiter aus allen Fachbereichen und Vertreter der Leitungsebene von über 1.000 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. 671 Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt und konnten ausgewertet werden. Als Initiator der Studie fungierte der Data & Analytics Spezialist QUNIS im Verbund mit der CA controller akademie, HEUSSEN, Liebich & Partner, WTS ITAX sowie den Sponsoren GAPTEQ, OPTIMAL SYSTEMS und Peakboard. Unterstützt haben zudem ausgewählte Medien.

Drei dezidierte Cluster des Digitalisierungsgrads bei Unternehmen sichtbar. Diese werden Adopter, Discoverer und Frontrunner genannt. Die Basis für die Zuordnung bildet ein Scoring Model. Es ordnet den Unternehmen einen Grad von 0 für keine Anstrengungen im Hinblick auf die Digitalisierung und bis 3 für maximalen Fokus darauf zu. Die Adopter bewegen sich zwischen 0 und 1,3, die Discoverer zwischen 1,3 und 1,9. Die Frontrunner haben einen Reifegrad über 1,9 bis 3. Die Studie zeigt dabei, dass Digitalisierung und Datenarbeit übergreifend ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags geworden sind. So gut wie alle Unternehmen befinden sich in einem digitalen Transformationsprozess.

Ein digitaler Lebenszyklus offenbart differenzierte Gewichtung von Digitalisierungschancen. Adopter sehen die Hauptpotenziale vorrangig in den internen Prozessen, beispielsweise einer höheren Effizienz oder einer verbesserten Unternehmenssteuerung. Frontrunner scheinen interne Hürden bereits überwunden zu haben und widmen sich stärker der Realisierung komplexerer Chancen. Discoverer befinden sich in ihrer Chancenwahrnehmung dazwischen. In ihrem Fokus liegen bereits vermehrt komplexere Aspekte wie etwa digitale Geschäftsmodelle. Unterschiede ergeben sich auch innerhalb der verschiedenen Branchen.

Klar für alle ist, dass Datenqualität und der Datenbestand eine der größten Herausforderungen bei der digitalen Transformation darstellen. Unverzichtbar sind außerdem

– ein effizientes Datenmanagement

– eine Strategie

– eine Roadmap

– technisches und Domänenwissen.

Nicht zuletzt ist es gefordert, ein digitales Mindset im Unternehmen bewusst zu etablieren. Firmen müssen dafür nicht selten umdenken und es ist notwendig, ein digitales Mindset nachhaltig in die Kultur einzubetten. Adopter, Discoverer und Frontrunner haben dies schon erkannt – insbesondere die Frontrunner scheinen diese Kulturveränderung bereits durchlebt zu haben.

Das Gros der Befragten sieht dem weiteren digitalen Arbeitsalltag mit Zuversicht und Freude entgegen. Auch die Unternehmen scheinen positiv gestimmt. Selbst Konjunkturabkühlungen bremsen nur bedingt. Drei bis vier Prozent der Befragten meinen, dass ihr Unternehmen keine Bereitschaft hat, auch in konjunkturschwachen Zeiten in Digitalisierungsinitiativen zu investieren. 45 Prozent schätzen das Potenzial trotzdem durchschnittlich, 26 Prozent sogar hoch ein.

Komplette Studie mit vielen Zusatzinfos kostenfrei downloaden

In der Studie unter www.the-factlights.de/studie2020 finden sich viele weitere Daten, Fakten, Einschätzungen und Empfehlungen dazu sowie Branchenspecials, Extra Notes und Expert Quotes.

Die Studie the factlights 2020 wurde zusammen mit namhaften Partnern und Sponsoren durchgeführt. Dazu zählen die CA controller akademie, führender Schulungs- und Weiterbildungsanbieter für Finance und Controlling, die Rechtsanwaltsgesellschaft HEUSSEN, der Digitalisierungsexperte Liebich & Partner und WTS ITAX sowie die Sponsoren GAPTEQ, OPTIMAL SYSTEMS und Peakboard. Initiator ist der Data & Analytics Spezialist QUNIS.

