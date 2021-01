Digitalisierung: SEO unterstützt E-Commerce in Bern

Onlineshops in Bern mit professioneller SEO konkurrenzfähig machen

BERN. Eine wachsende Zahl von Einzelhändlern in der Schweiz öffnet sich der Nutzung digitaler Verkaufswege. Was das klassische Ladengeschäft vor Ort nicht mehr abwirft, lässt sich im Idealfall durch den Einstieg in den E-Commerce und Aufbau eines Online-Shops mehr als nur kompensieren. Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO sind hierbei unverzichtbar, um sich mit dem eigenen Shop gegen direkte Konkurrenz und Plattformen wie Amazon zu behaupten. Wer sich mit seinem Webshop gut sichtbar in den organischen Suchergebnissen von Google & Co. seiner Zielgruppe präsentiert, der profitiert von zusätzlichen Usern, Leads und steigenden Umsätzen. Unternehmen in Bern können mit Hilfe von SEO die digitale 1A-Lage erreichen.

E-Commerce als zusätzliches Standbein in Bern

Der stationäre Handel hat sich durch das Internet grundlegend verändert. Immer mehr Kunden werfen für den Warenkauf einen Blick ins Internet und machen es notwendig, neue Strategien im Einzelhandel zu entwickeln. Gerade für kleine und mittelständische Händler ist der Schritt ins Netz ein existenziell wichtiger Schritt.

Um sich gegen Wettbewerber behaupten zu können, ist eine modern gestaltete Webseite gerade für junge und mobile Nutzer unverzichtbar. Damit diese gefunden wird und zum Shopping einlädt, muss diese natürlich in Top Positionen bei Google gefunden werden. Genau hierfür bieten sich strategische Maßnahmen der SEO an, um den entscheidenden Schritt vor der digitalen Konkurrenz zu gehen.

Wie SEO bei der Etablierung des Online-Shops weiterhilft

SEO bedeutet, eine Webseite so zu optimieren, dass Sie bei Suchanfragen über Google eine möglichst hohe Relevanz gewinnt. Da die direkte Konkurrenz aus dem Einzelhandel in Bern ebenfalls versuchen wird, sich bestmöglich im Netz zu positionieren, wird Suchmaschinenoptimierung zu einem fortlaufenden Prozess. Dieser sollte fachgerecht durchgeführt werden, wovon auch kleinere Händler mit einem überschaubaren Budget profitieren können.

Grundlage für eine erfolgreiche SEO ist eine übersichtliche und zeitgemäße Webseite, im E-Commerce in Form eines übersichtlichen Online-Shops. Mit diesem sollten Einzelhändler in Bern und der gesamten Schweiz verdeutlichen, weshalb die Bestellung gerade bei Ihnen lohnt. Ob besondere Angebote oder der Top Service eines klassischen Ladengeschäftes – es gibt viele Stärken, die bewusst bei einer digitalen Marketing-Strategie im Vordergrund stehen können.

Keine Konkurrenz zu Amazon und Ebay

Die Nutzung von weltbekannten E-Commerce Plattformen wie Amazon stellt keinen Widerspruch zum Aufbau einer eigenen Webseite für Händler in Bern dar. Vielmehr sollten alle digitalen Verkaufskanäle genutzt werden, wobei die eigene SEO optimierte Webseite facettenreiche Möglichkeiten bietet, den eigenen E-Commerce in Bern ausführlich vorzustellen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.