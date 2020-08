Digitales Vertragsmanagement: So geht kein Vertrag verloren

Start: 19.08.2020 11:00 Uhr

Lösungstemplate für standardisierte Vertragsprozesse

Einkauf, Marketing, Vertrieb, Rechtsabteilung, Geschäftsführung, HR, Finance, Controlling: überall gibt es Verträge – und sie müssen über Abteilungen hinweg erstellt, geprüft und freigegeben werden. Dabei passiert es immer wieder, dass Dokumente verlegt werden und der Überblick über den Bearbeitungsstatus schwer fällt. Wir zeigen Ihnen in diesem Webinar, wie Sie mit Doxis4 Ihr Vertragsmanagement digital abbilden und so für einheitliche, transparente Prozesse sorgen. Sie erfahren, wie Sie damit Verträge im ganzen Unternehmen einheitlich verwalten und bearbeiten sowie immer wissen, wo sich Verträge befinden, wer sie bearbeitet und welche Fristen bestehen. So reduzieren Sie Aufwand und Kosten bei der Vertragserstellung und sind in Compliance-Fragen auf der sicheren Seite.

Das lernen Sie in diesem Webinar

– Alle Verträge zentral aufbewahren & jederzeit schnell finden

– Digitale Prüf- & Freigabeprozesse unternehmensweit transparent steuern

– Vertragscontrolling & Risikomanagement mit übersichtlichen Dashboards

– Automatische Erinnerungen an Prüffristen, Vertragslaufzeiten etc. erhalten

– Verträge revisionssicher archivieren, inkl. automatisierter Aufbewahrungsfristen

SER ist der größte europäische Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform von SER. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. SER blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 550 Mitarbeitern vertreten.

