Digitales Homeschooling: Tipps fur den erfolgreichen Hausunterricht von devolo

Aachen, 07.04.2020 – Die Schulen sind geschlossen und die Kinder sind zu Hause. Dennoch sollte die Bildung nicht zu kurz kommen: Homeschooling lautet aktuell das Motto. Vor allem digitale Hilfsmittel bringen Schuler und Eltern smart durch die schul- und prasenzfreie Zeit. Fur ein erfolgreiches digitales Lernen und Unterrichten sowie fur die optimalen technischen Voraussetzungen gibt es einige Tipps und Hinweise.

Digitales Klassenzimmer

Homeschooling ist nicht nur Hilfsmittel in der Not, es bietet vor allem auch die Chance, das digitale Lernen voranzutreiben, etwa als ein fester Bestandteil zukunftiger Lehrplane. Durch die Vernetzung via E-Mail, Moodle, Live-Chats oder auch uber schulinterne Plattformen wird der Austausch zwischen Lehrern und Schulern ermoglicht. Online haben die Schuler nicht nur Zugriff auf Aufgaben und Zusammenfassungen des Lehrstoffs, sondern es besteht zudem die Moglichkeit, mit Videokonferenzen den direkten Kontakt zu den Lehrern und Mitschulern weiterhin zu pflegen. So stellen die Lehrbeauftragten sicher, dass der aktuelle Schulstoff an ihre Schuler gut vermittelt wird.

Daruber hinaus empfiehlt es sich, zusatzlich auf die zahlreichen online verfugbaren Unterrichtsmaterialien zuzugreifen, um den Lernfortschritt bestmoglich zu unterstutzen. Hierfur bieten sich viele Webseiten an, die fur alle Jahrgangsstufen vertiefende Ubungen zur Verfugung stellen, die erganzend zum Lehrplan den Lernfortschritt steigern. Besonderer Fleiß wird besonders belohnt. So besteht unter anderem die Moglichkeit, ein Stipendium fur die Online-Programme des Instituts fur Jugendmanagement in Deutschland zu ergattern. Weitere Informationen hierzu konnen bei den jeweiligen Lehrkraften erfragt werden oder direkt auf www.ijm-online.de

Mit Spiel und Spaß zum Lernerfolg

Wer kennt es nicht: Man lernt einfach besser, wenn etwas Spaß macht. Die Verbindung von Freude und Homeschooling ist nicht unbedingt fur jeden direkt ersichtlich. Dennoch gibt es vor allem beim digitalen Lernen eine Vielzahl an Moglichkeiten, Inhalte spielend zu vermitteln. Computerspiele genießen und dabei auch noch Englisch lernen oder mit Zahlenzorro Mathe verstehen? Perfekt! Fur Spaß am Lernen eignen sich etwa die Lernspiele von GEOlino. Fur weitere Spiele gibt es zusatzliche Informationen bei digitale- spielewelten.de. Aber auch das Angebot unterschiedlicher Fernsehsender, wie ARD, ZDF oder KIKA bietet Schulern viele interessante Angebote. Vormittags von der Maus die Welt erklart zu bekommen? Oder nach Bedarf in der Mediathek mit dem Telekolleg knifflige Matheprobleme losen? Das klingt nach einer Menge Lernspaß!

Was Eltern beachten mussen

Der richtige Umgang mit digitalen Medien will gelernt sein. Hierbei gilt es nicht, ausschließlich die Technik zu meistern, sondern vielmehr einen verantwortungsvollen Umgang mit den digitalen Medien zu erlernen. Bei jungeren Kindern ist eine betreute Nutzung von Internet und anderen digitalen Medien am besten geeignet, um sowohl den Lernfortschritt als auch den Medienkonsum im Auge zu behalten. Oft ist es jedoch nicht moglich, rund um die Uhr den Nachwuchs zu beobachten. In diesen Fallen eignet sich fur eine sichere Nutzung des Internets etwa die Einstellung von Blacklists im Router. Um einem ubermaßigen Medienkonsum vorzubeugen, helfen ebenfalls Zeiteinschrankungen. Einfach den Zugang zum Internet in den abgesprochenen Lernzeiten freigeben und schon kann es losgehen!

Beste technische Voraussetzung mit devolo

Wer mit Zahlenzorro Mathe lernen, sich per Live-Chat mit den Lehrern austauschen oder per Videokonferenz die Hausaufgaben mit Klassenkameraden vergleichen will, braucht einen schnellen Zugang zum Internet. Damit der auch im Kinderzimmer unterm Dach funktioniert, bieten sich die praktischen Adapter der Reihe devolo Magic an. Sie transportieren das Internetsignale uber das Stromnetz durchs Haus. Mit der Home Network App lassen sich zudem im Handumdrehen verschiedene Sicherheitsregeln einstellen und der Interzugang kann zeitlich beschrankt werden. Durch die flexiblen Einsatzmoglichkeiten und die einfache Installation wird fur ein schnelles, stabiles und sicheres Internet im ganzen Haus gesorgt. So verwandeln Sie bei Bedarf jede Steckdose im Kinderzimmer in einen Highspeed-Internet-Zugang, um die Zeit bis zum Wiedersehen mit den Schulfreunden und Lehrern digital sinnvoll zu uberbrucken.

