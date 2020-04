Digitale Transformation: IDL-“Fitness-Check” für Finanzorganisationen

Höhere Produktivität und Wertschöpfung bei sicherer Einhaltung von Compliance-Vorgaben – keine einfache Aufgabe für Finanzverantwortliche in Zeiten des digitalen Wandels. Der Readiness Check von IDL hilft bei der Priorisierung ihrer Aufgaben.

Über die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen hinaus gilt es für Finanzorganisationen, auf neue Anforderungen sowohl im Unternehmen als auch durch den Markt, Investoren und Gesetzgeber schnell und gezielt zu reagieren. Dies erfordert strukturelle Veränderungen sowie Maßnahmen für mehr Effizienz, Agilität und Anpassungsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund sorgt eine umfassende Reorganisation auf allen Ebenen dafür, dass die Finanzfunktion optimal für künftige Aufgaben gewappnet ist. Dabei stehen Finanzverantwortliche jedoch vor der Herausforderung, die für ihre speziellen Belange optimale Lösung für diese Transformation zu finden. Genau an dieser Stelle bietet der Readiness Check von IDL als Marktführer für Financial Performance Management (FPM) wertvolle Handreichungen. Anhand klar formulierter Fragen können Finanzorganisationen zunächst den Ist-Zustand ermitteln und einordnen. Nachfolgend ist es ihnen dann möglich, ihr jeweils individuelles Transfor-mationsziel zu definieren und dieses mithilfe praxisbewährter Vorgehensweisen in einzelnen Projektschritten sicher umzusetzen. Interessenten können den Readiness Check komfortabel im PDF-Format anfordern.

Online den fachlichen Überblick behalten

Experten für Konzernbuchhaltung und Controlling, Finanzverantwortlichen, sowie CFOs, die in diesem Zusammenhang erste fachliche Einblicke in die IDL-Systeme für Konzernkonsolidierung, Unternehmensplanung, Konzernberichter-stattung und Finanzdatenanalyse gewinnen wollen, bietet IDL die Gelegenheit zur Teilnahme an kostenfreien 30- bzw. 45-minütigen Webinaren. Aktuell anstehende Themen sind beispielsweise Operative Planung und Finanzplanung – beide am 24. April – sowie für Konsolidierung und Reporting am 29. Mai; spätere Termine und individuelle Webinare sind selbstverständlich auch möglich.

Schnelle und sichere Konsolidierung

Fit für die Herausforderungen einer dynamischen Verbundgruppe ist auch die EURONICS Deutschland eG, eine der größten Fachhandelskooperationen für Consumer Electronics in Deutschland. Das Unternehmen muss beispielsweise in der Pflichtberichtserstattung stets schnell und flexibel zu reagieren. Wie die Fachhandelsgruppe mit IDL.KONSIS ihren Konzernabschluss effizient handelt, beleuchtet der Referenzbericht “EURONICS vertraut auf Fachkompetenz von IDL”.

IDL ist führender Anbieter von Software Applications für Financial Performance Management. Die hohe Fachkompetenz in den Bereichen Konsolidierung, Planung, Reporting und Analyse überzeugt über 1.100 Unternehmen. Branchenführende Konzerne vertrauen weltweit seit Jahrzehnten auf Software und Services “Made in Germany”. Die Marktführerschaft der IDL wird durch unabhängige Analysten bestätigt.

