Digitale Event- und Kollaborationsplattform Veertly vertraut Schwartz PR für Investment-Kommunikation und startet in Europa und den USA durch

München, 08. Dezember 2021 – Das aufstrebende Deutsch-Schweizer Startup Veertly, Rolle/Stuttgart, vertraut der Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations seine deutschsprachige Launch- und Investment-Kommunikation an. Gemeinsames Ziel ist es, die erfolgreiche Finanzierungsrunde zu kommunizieren und Veertly, welches bereits namhafte Unternehmen zu seinen Kunden zählt, innerhalb einer breiteren B2B-Öffentlichkeit und der Startup-Community bekannt zu machen.

Nach seiner Gründung im Jahre 2020 und einer Phase schnellen Wachstums hat Veertly eine Seed-Finanzierung in Höhe von 1,9 Millionen Euro (2 Millionen CHF) erhalten und war bereits auf Europas größter Tech-Konferenz, dem Web Summit in Lissabon, sowie auf der IMEX-Konferenz in Las Vegas vertreten. Das Jungunternehmen wurde darüber hinaus in das „Swiss National Startups Team“ gewählt und zählt damit zu den erfolgversprechendsten Technologieunternehmen der Schweiz.

Mit Schwartz PR hat Veertly einen erfahrenen Partner im Bereich Tech- und Startup-Kommunikation gewonnen. „Wir beobachten die Entwicklungen in der Eventbranche mit Spannung. Umso aufregender ist es, die Digitalisierung des Bereichs gemeinsam mit Veertly als europäisches Unternehmen quasi von innen heraus mitzuverfolgen“, sagt Agenturinhaber Christoph Schwartz. „Wir freuen uns, ein so aufstrebendes Unternehmen in der Öffentlichkeit zu platzieren.“

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

