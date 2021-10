Digital CFO as a Service mit Isabelle Weber

Der neue Online-Service

Digital CFO as a Service ist ein spezialisierter Service für strategische Finanzen, Auf- und Ausbau von Finanzstrukturen sowie Optimierung und Modernisierung der Finanzprozesse und -abteilungen. Isabelle Weber ermöglicht damit ihren Kunden mehr Planungssicherheit, Klarheit und Transparenz in die Finanzen ihrer Mandate zu bringen, ebenso ein effizienteres und kostengünstigeres Arbeiten durch Optimierung. Sie realisiert dies mit modernen und smarten Ideen. So zum Beispiel mit einem Reporting und Kennzahlen, welche möglichst automatisiert sind. Dadurch ergeben sich maximale Visibilität und Transparenz. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird massiv erhöht und das Unternehmen kann für die Unternehmenssteuerung den richtigen Hebel tätigen. Zu ihren Kunden zählen Startups, Young Companies und KMUs. Viele Unternehmen profitieren von ihrer breitgefächerten und fundierten Berufserfahrung.

Was macht eine digitale CFO as a Service tatsächlich?

Das wohl aussagekräftigste Wort in der Bezeichnung ist CFO, was Chief Financial Officer bedeutet und auch mit Finanzchef übersetzt werden kann. Es beinhaltet Tätigkeiten wie zum Beispiel Planung von strategischen Finanzen, das Aufbauen von einem Finanzinstrument (Reporting, KPI Dashboard, Budget, etc.) sowie das Auf-/Ausbauen und Optimieren von einer Finanzabteilung und Finanzprozessen. Natürlich kümmert sich ein CFO noch um viele weitere Angelegenheiten. As a Service beinhaltet den Zeitraum, in welchem Unternehmen ihren Service benötigen. Unternehmen haben somit keine Fixkosten wie bei einem Angestelltenverhältnis, sondern bezahlen nur, wenn sie eine Dienstleistung effektiv von Isabelle beziehen.

Isabelle Weber ist CFO & CEO mit mehr als 15 Jahren internationaler Erfahrung im Finanzbereich, Controlling, Konsolidierung, Internal Controls (IKS), Buchhaltung IFRS und OR, Lohnbuchhaltung. Sie unterstützt Menschen auf dem Weg zur C-Level Position und zeigt ihnen wertvolle Tipps wie man sein Mindset neu ausrichtet, sowie das Selbstmarketing und Selbstvertrauen verstärkt. Ihre Motivation ist es Lücken und Schwachstellen in der Finanzstruktur aufzuzeigen, damit Unternehmen schneller skalieren und ihre Aufwände unter Kontrolle bringen können. Sie arbeitet mit den Grundwerten: Respekt, Disziplin, Unabhängigkeit, Innovation und Prozesskreativität.

Die Welt dreht heute immer schneller und Corona hat die Digitalisierung beschleunigt. Dazu möchte auch Isabelle mit ihrem digitalen Service einen Beitrag leisten. Das bedeutet, ihre Kunden zahlen ihr keinen Arbeitsplatz und auch keine Spesenrechnungen für das tägliche Pendeln ins Office. Natürlich findet der Austausch nicht nur ganz Online statt, sondern ist optimiert und die persönlichen Treffen sind aufs Minimum reduziert, um Zeit und Kosten zu sparen.

Digital CFO as a Service

Digitalisierung & Optimierung der Finanzabteilung

Aufbau moderner Finanzstrukturen für Startups, Young Companies & KMU´s

Automatisierung der Finanz-KPI´s & Reportings

Strategische Finanzplanung

Forcasting

Komplexe Budgetierung

Liquiditätsplanung

Women CFO & Leadership Mentoring

