Dieses Seminarhotel mit Klausuralm baut auf: Hochberghaus im Almtal

VORSPRUNG DURCH RÜCKZUG lautet das Erfolgsmotto im Seminarhotel und 1. WALDNESS RESORT Europas!

Der schönste Ort für Ihre Seminarteilnehmer ist die Klausuralm am Hochberghaus: Bergnatur und Wellness beflügeln Ihre Seminarthemen, dazu feinstes Essen aus der regionalen Küche, das ist das Hochberghaus.

Hinausgehen in die Natur, um den Kopf frei zu bekommen vom Alltag und vom Stress, das ist das Rezept!

Was eignet sich besser als das Hochberghaus mit seiner speziellen Klausuralm? Auf 1.200m Höhe steht das Hochberghaus nicht nur über dem Alltag, mehr noch, es bietet den Spirit für das Neudenken und Vorausdenken. So ist es Jahr für Jahr ein Privileg, Manager großer Konzerne gleich wie Strategie-Teams, junge Nachwuchskräfte, dynamische Gruppen, Technologen, Innovatoren und quirlige Vorausdenker begrüßen zu dürfen.

Das Seminarhotel Hochberghaus im Almtal, https://www.hochberghaus.at, das gleichzeitig das 1. WALDNESS Resort Europas ist, hat alles zu bieten, was das Herz zum tiefen Aufatmen braucht: Reinste Bergluft angereichert von den Terpenen des Hochwaldes, Latschenfelder, Naturbäche, unberührte Bergwiesen, geführte Wanderungen mit Kneipp-Anwendungen in der Natur, Waldsauna-Welt, WALDNESS-Erlebnisse und knackige Gipfel. Als Garnierung gibt es dazu: Stille Momente mit famosen Fernblicken – dort, wo nur das Herz schlägt und beinahe nur der eigene Atem zu hören ist, in einer der schönsten Regionen der gesamten Ostalpen!

Detailinformationen über Welcome-Reception, gewünschte Pausen, Essen, Unterbringung und Begleitprogramm aus unserem RESORT Seminarkonzept für Ihr Event auf der Klausuralm gibt es auf https://www.hochberghaus.at/klausuralm, telefonisch unter +43 7616 8477 oder +43 664 230 1190 und per E-Mail an info@hochberghaus.at. Reservieren Sie jetzt Ihren Seminartermin!

Mehrtägige Seminare mit top Unterbringung in modernen Suiten und Doppelzimmern sind ebenso unser Standard. Für Ihre Fragen zur Gestaltung und Organisation eines erfolgreichen Seminarablaufes kontaktieren Sie bitte unsere Seminarspezialisten am Hochberghaus und definieren Sie die Gesamtanforderung für ein Spezialangebot. Gerne beraten wir Sie für besondere Wünsche, starten Sie zum Beispiel mit einem Morgentraining oder Wald-Wyda Yoga vor dem Frühstück und erleben Sie intensiv das Erwachen der Natur.

Nehmen Sie zwischendurch an einer geführten Wanderung teil, die gleichzeitig als Teamtraining dient. Lauschen Sie den neuesten Erkenntnissen von Waldpädagogen und unternehmen Sie eine Exkursion mit der Waldschule von Fritz Wolf. Es wird unvergesslich sein.

Legen Sie den Alltag zur Seite und kommen Sie. Schöpfen Sie neue Kraft aus der Natur der Umgebung. Ja, WALDNESS am Hochberghaus mit seiner Klausuralm macht es möglich!

Die Hochberghaus Klausuralm bietet Teams und Unternehmen einen unvergleichbaren Rückzugsort in der Natur.

Holen Sie sich Energie und neue Inspirationen auf unserer Klausuralm, Ihrem speziellen Rückzugsort. Senden Sie jetzt Ihre Seminaranfragen und Gruppenwünsche an info@hochberghaus.at !

Das Seminarhotel mit eigener Klausuralm befindet sich in der beeindruckenden Bergwelt des Almtals auf 1.200m Höhe. Es ist das 1. WALDNESS RESORT Europas.

Kontakt

Hochberghaus Seminarhotel Familienalm

Hermann Hüthmayr

Kasberg 1

4645 Grünau im Almtal

+436642301190

info@hochberghaus.at

https://www.hochberghaus.at

