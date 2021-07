„Die zentrale Steuerung des bewussten Gesangs am Tonsitz“ – Gesangstechnisches Fachbuch

Gesangstechnischen Abläufe werden in Birgit Franke-Borries‘ „Die zentrale Steuerung des bewussten Gesangs am Tonsitz“ einfach und verständlich erklärt.

Zu diesem Fachbuch kam es, weil es mittlerweile zwar genügend Lehrbücher, Dokumentationen und Kurse über die am Gesang beteiligten Funktionen und deren physiologischen Abläufe gibt – aber keine verwertbaren Schriften oder Darstellungen darüber, wie und wo sie so aktiviert werden, dass ein gesunder, freischwingender, klangreiner, klangschöner, modulations- und tragfähiger Gesang entsteht, der dynamisch bis in die hohen Stimmlagen, ohne Fehlhaltungen und Verspannungen auszuschwingen geht. Die Leser erhalten in diesem Buch einen Überblick über die Entwicklung zum klangreinen Gesang, welche natürlichen Vorgänge ihn bestimmen und welche Rolle das Bewusstsein, die Energie und die Gefühle der Sängerinnen und Sänger dabei spielen.

Die einzelnen Themen sind in dem Fachbuch „Die zentrale Steuerung des bewussten Gesangs am Tonsitz“ von Birgit Franke-Borries so gestaltet, dass sie vergleichsweise leicht zu verstehen sind und gleichzeitig den heutigen physischen, physiologischen und gesangstechnischen Erkenntnissen entsprechen. Die gesangstechnischen Abläufe sind hier einfach und verständlich beschrieben und machen die Leser neugierig auf mehr. Man sollte sich zum Lesen dieses Buchs ein wenig Zeit nehmen und bereit sein, von so manchem der Inhalte überrascht zu werden.

„Die zentrale Steuerung des bewussten Gesangs am Tonsitz“ von Birgit Franke-Borries ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34286-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

