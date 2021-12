DIE ZEIT VERGEHT, QUALITÄT BESTEHT: 40 JAHRE SELECTEAM

Wenn man wissen will, wie sehr sich der Bereich „Personal“ in Unternehmen in den letzten 40 Jahren verändert hat, fragen Sie am besten uns. Personalwesen heißt jetzt HR Management, als Arbeitgeber ist man eine Marke, Kandidaten bewerben sich per Video – so gut wie nichts ist mehr so, wie es mal war.

Ein spannender Weg, den wir seit vier Jahrzehnten aktiv mitgestalten und vorantreiben. Und so gehört SELECTEAM zu den erfahrensten und vielseitigsten HR-Beratungen in der Region DACH. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass Mitarbeiter und Humankapital zum Kernwert eines Unternehmens zählen, ist es leicht nachzuvollziehen, wie sehr unsere Tätigkeit zum Unternehmenserfolg beiträgt.

All dies ist Grund genug, das 40-jährige Bestehen der Marke SELECTEAM mit einem großen „Hurra, die Zukunft kann kommen“ zu feiern.

Gestartet sind wir als Personalberatung mit Fokus auf anzeigengestützte Personalsuche. Schon damals haben wir bei der Kandidatenbeurteilung und -auswahl eignungsdiagnostische Verfahren eingesetzt – zu diesem Zeitpunkt sicher noch kein Standard.

Seit 2007 bieten wir, neben Board Consulting und Executive Search, alle Dienstleistungen rund um den HR-Lifecycle: angefangen bei der Besetzung von Fachpositionen, über Eignungsdiagnostik und Führungskräfte-Entwicklung bis hin zu Outplacement und Nachfolgeplanung. Die jeweiligen Leistungsbereiche unter dem SELECTEAM-Dach greifen perfekt ineinander. Der Kunde kann sich nach Bedarf und Wunsch modulartig aus dem kompletten Leistungsangebot bedienen. Frei nach dem Motto: You get what you need!

REORGANISATION 2020.

Nach vielen erfolgreichen Jahren haben wir uns 2020 neu ausgerichtet. Anlass waren die durch die Pandemie bedingten Veränderungen des Marktes. Um die daraus resultierenden neuen Anforderungen unserer Kunden noch fokussierter zu erfüllen, haben wir für ausgewählte Leistungen eigene Gesellschaften gegründet.

Ein fünfköpfiges Management-Team führt seit kurzem diese spezialisierten Bereiche.

Friedrich Vogel hat im Zuge der Nachfolgeregelung seine Verantwortung als Geschäftsführer abgegeben. Er konzentriert sich zukünftig auf das anspruchsvolle Board Consulting und Besetzungen der ersten Führungsebene.

Die neue SELECTEAM-Struktur zeichnet sich vor allem durch Flexibilität und Agilität aus. Wir halten nicht viel von Hierarchien, aber viel von Vielseitigkeit. Wir pflegen eine Denk- und Handlungskultur, die sich an den Bedürfnissen unserer Kunden sowie an innovativen Lösungen ausrichtet. Dazu gehören kurze Wege, schnelle Entscheidungsfindung sowie ausgewiesenes Expertentum.

DIE MARKE SELECTEAM STEHT FÜR QUALITÄT, KOMPETENZ UND ENGAGEMENT.

SELECTEAM präsentiert sich dadurch heute kompetenter, frischer und diverser denn je – mit innovativen Ideen, engagierten Beratern und Projektleitern und jahrzehntelanger Expertise. Unsere Geschäftspartner schätzen uns als Full-Service Beratung rund um das HR Management mit einem ebenso umfassenden wie leistungsstarken Angebotsspektrum aus einer Hand. Dabei können sich unsere Kunden auf hochqualifizierte Berater verlassen, die perfekt zusammenspielen. Es gilt: Ein Ansprechpartner für den Kunden, ein Team an Spezialisten im Hintergrund.

Dass wir neben aller Erfahrung und allem Know-how auch mit Begeisterung und Engagement bei der Sache sind, zeigt sich auch daran: Mit einer Besetzungsquote von 99% und einer sehr geringen Nachbesetzungsquote, wurden wir mehrmals ausgezeichnet: als Headhunter-of-the-Year sowie als Top HR-Dienstleister.

40 Jahre sind eine lange Zeit, die nicht spurlos an uns vorübergegangen ist. Doch der Change ist gelungen. Durch die Veränderungen, Anpassungen und mit der Euphorie der Erneuerung im Rücken bietet SELECTEAM heute eines der umfassendsten und kompetentesten Leistungsangebote im Bereich Human Resources Consulting.

1981 gegründet, zählt SELECTEAM mit Hauptsitz in München zu den traditionsreichsten HR-Beratungshäusern in Deutschland und berät sowohl Konzerne als auch mittelständische und kleine Unternehmen. Das Portfolio umfasst neben Board Consulting und Executive Search weitere Leistungen rund um den HR-Lifecycle, angefangen bei der Besetzung von Fachpositionen, über Eignungsdiagnostik und Führungskräfte-Entwicklung bis hin zu Outplacement und Nachfolgeplanung.

Eine professionelle, ausgefeilte Methodik bei der Besetzung von Positionen der ersten und zweiten Führungsebene und die etablierten persönlichen Beziehungen zu hochkarätigen Führungspersönlichkeiten gewährleisten eine 99-prozentige Besetzungsquote. Dafür wurde SELECTEAM zwei Mal in Folge mit dem „Headhunter Of The Year “ – Award in der Kategorie „Executive Search “ ausgezeichnet.

Kontakt

SELECTEAM Verwaltung e.K.

Sybille Frank

Denninger Str. 132

81927 München

08961465636

s.frank@selecteam.de

https://www.selecteam.de

