Die #YamahaChallenge: diese Online-Initiative inspiriert Musiker weltweit

Rellingen, 19. Mai 2020 – Am 21. April rief Yamaha die #YamahaChallenge ins Leben, bei der international bekannte Künstler eine Reihe musikalischer Online-Herausforderungen stellen. Schon jetzt hat die Initiative gezeigt: Musik hat eine ganz besondere Kraft, die Menschen aus aller Welt begeistert, inspiriert und zusammenbringt.

Erste Herausforderung von Jacob Collier

Zum Auftakt der Serie stellte der vierfache Grammy-Gewinner und Multi-Instrumentalist Jacob Collier seine Online-Herausforderung an Musiker aus aller Herren Länder. Seine Aufgabe mit dem Titel “Contrary Motion 12-Key Modulation Challenge” kommt aus dem Bereich der Musikkomposition. Laut Collier selbst gibt es “wohl unendliche Myriaden unterschiedlicher Lösungen” – was es genau mit der Aufgabe auf sich hat, erklärt er in einem englischsprachigen Video:

www.facebook.com/447672211962937/videos/554318572169915/

Enorme Beteiligung bei der ersten #YamahaChallenge

Die Resonanz auf die erste Herausforderung von Jacob Collier war gewaltig, Musiker weltweit beteiligten sich in Rekordzeit. In nur zwei Wochen wurden fast 1.000 Videos mit dem Hashtag #YamahaChallenge hochgeladen. In den kreativen Beiträgen zeigen Musikerinnen und Musiker mit Piano, Blechblasinstrument, Gitarre, Gesang und sogar einer Harfe ihre ganz individuellen Lösungen.

Weitere Aufgaben von renommierten Künstlern

Yamaha möchte mit dieser Online-Initiative Musiker verschiedenster Herkunft, Erfahrung und Fertigkeitsstufen die Möglichkeit geben, ihr Talent mit einem weltweiten Publikum zu teilen. Nach Jacob Collier werden in den kommenden Wochen weitere Künstler ihre Herausforderung unter dem Hashtag #YamahaChallenge veröffentlichen. Es stehen also weitere spannende Challenges bevor! Über das Hashtag kann die Initiative leicht verfolgt werden, um nichts zu verpassen.

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 125 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

