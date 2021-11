Die Ximix GmbH ein führender UV Gel Hersteller.

Die Ximix GmbH mit Sitz in Deutschland ist ein führender UV Gel Hersteller.

Die Ximix GmbH mit Sitz in Deutschland ist ein führender UV Gel Hersteller. Im Bereich Nageldesign können Sie sich auf die hochwertigen Dienstleistungen und die Kompetenz der Ximix GmbH jederzeit verlassen. Als Großhandelsunternehmen entwickelt die Ximix GmbH selbstverständlich auch ganz individuelle Rezepturen nach eigenen Vorgaben und Wünschen der Kunden. Die eigene Herstellung in überwachten Produktionslinien ist ein Garant für die hohe Qualität aller Produkte der Ximix GmbH. In der eigenen Betriebsstätte werden stets alle Richtlinien der aktuellen Kosmetikverordnung eingehalten. Die Herstellung der Gele erfolgt nach den Leitlinien der GMP. Die Ximix GmbH ist erst dann mit ihren Produkten und Dienstleistungen zufrieden, wenn Sie als Partner Erfolg haben.

In Anlehnung an die spezifischen Kundenwünsche werden die hochwertigen Produktlinien stetig ausgebaut und weiter optimiert. Dabei steht die Entwicklung von individuellen Rezepturen nach Kundenwunsch ganz im Vordergrund. Ein ebenfalls wichtiges Thema bei der Produktion von Gelen für den Bereich Nageldesign ist die Qualitätskontrolle. Bei der Ximix GmbH können Sie jeweils von der besten Qualität aller Produkte für ihr Label profitieren. Denn sämtliche Produkte werden durch eine fachmännische und ausgeklügelte Qualitätssicherung ausgiebig geprüft. Erst, wenn ein Produkt sämtliche Stufen der Qualitätssicherung in einem aufwendigen Prozess durchlaufen hat, wird dieses zur Auslieferung freigegeben. Die Dokumentation aller im Produktionsprozess verwendeten Inhaltsstoffe ist ebenfalls von hoher Bedeutung. So können Sie sich als Kunde jederzeit darauf verlassen, sämtliche INCI Deklarationen, Sicherheitsreporte und Sicherheitsdatenblätter zu den Produkten zu erhalten.

Die Marketingabteilung der Ximix GmbH ist natürlich auch bestens informiert über aktuelle Trends rund um das Thema Nageldesign. So werden beispielsweise auch für die jeweiligen Jahreszeiten neue Produktlinien und Color Trends entwickelt, um allen Ansprüchen und allen Kundenwünschen jederzeit gerecht zu werden. Zum umfangreichen Produktportfolio der Ximix GmbH gehören beispielsweise Aufbaugele, Make-up, Rubber Base, Gel Polish, Farbgele sowie eine reichhaltige Farbpalette. Hier können Sie zwischen ganz unterschiedlichen Serien aber auch vielen Farbgebungen, wie beispielsweise Metallic, Nude, Pastell, Neon oder Glitter sowie vielen anderen Farben auswählen und genau das Richtige für Sie herausfinden. Profitieren Sie im Bereich Aufbaugele von hochviskosen Haftgelen für die professionelle Nagelmodellage.

Auch die Viskosität, also die Zähflüssigkeit solcher Gele können Sie als Kunde selbstverständlich mitbestimmen. Ein gutes und professionelles Aufbaugel schrumpft nicht und verläuft nicht im Nagelbett. Es korrigiert darüber hinaus in einzigartiger Weise Unebenheiten von Naturnägeln und auch für die Nagelverstärkung ist Aufbaugel selbstverständlich bestens geeignet. Klare Aufbaugele von Ximix vergilben nicht und sind kristallklar. Sie zeichnen sich darüber hinaus durch angenehme Konsistenz, Härte und Belastbarkeit aus. Je nach Wunsch und Einsatzgebiet können Sie aber gerne auch ein Aufbaugel mit hoher oder sehr hoher Viskosität wählen. Eine professionelle Modellage auf Problemnägeln ist damit sehr gut möglich. Profitieren Sie als Kunde auch von der weiteren, reichhaltigen Auswahl auch an sogenannten Abschlussgelen oder Gelen zur Glanzversiegelung.

