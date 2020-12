Die Weltraumeiche – eine irrwitzige Erzählung führt uns in ein Reich der Fantasie

Maria Bronks Protagonist darf sich in “Die Weltraumeiche” einen Wunsch erfüllen, doch was er sich wünscht, sorgt für ein Abenteuer der ungewöhnlichen Art.

Es beginnt alles damit, dass Hans auf seinem Heimweg auf ein sprechendes Gebüsch trifft. Doch eigentlich ist es ein Reh, das sich darin versteckt hat, das einen Dialog mit ihm beginnt. Es berichtet ihm von einem grünen Männchen, das ihm einen Wunsch erfüllte – und das Reh wünschte, so sprechen zu können wie die Menschen, damit es eine bessere Chance zum Überleben hat. Das Leben von Hans nimmt ab diesem Moment eine unerwartete Wendung – und das sprechende Reh stellt sich bald als eines der normalsten Dinge in diesem Roman heraus, denn als Hans einen Wunsch geschenkt bekommt, wünscht er sich etwas völlig unerwartetes!

Sein Wunsch führt in dem kreativen Roman “Die Weltraumeiche” von Maria Bronk dazu, dass Hans bald mit einem Baum samt Specht durch die Tiefen des Alls fliegt! Hans erkennt jedoch schnell, dass der Weltraum kein Ort ist, an dem er es sich wirklich bequem machen kann. Um dort zu bestehen, braucht er seinen ganzen Mut, all sein Glück, alle seine Freunde – und allen Verstand, den er auftreiben kann. Hans nimmt die Herausforderung an und die Leser folgen ihm mit Spannung und einem Schmunzeln auf den Lippen dabei.

“Die Weltraumeiche” von Maria Bronk ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11673-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

