Die Vipwell direct AG startet erfolgreich durch

Das Direktvertriebsunternehmen für Gesundheit und Beauty die Vipwell direct AG, steht für Qualität, Bewusstsein und Wertschätzung. Mit Sitz in der Schweiz, entwickeln sie hochwertige Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel mit erstklassigen Ingredienzen. Auf ihrem Gebiet wollen sie die Besten sein – Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und Kommunikation sind für die Mitarbeiter/-innen und die Geschäftsführung das A und O. Mit Freude bringen sie diese Kompetenzen und Stärken in ihre Arbeit ein, während sie ihren Service regelmäßig kontrollieren und optimieren.

Doch das Besondere an diesem Unternehmen ist vor allem die Einstellung zum Thema Erfolg. Den sehen sie nicht nur im monetären Ergebnis, sondern in der Erfüllung ihres unternehmerischen Strebens nach Moral und Wertschätzung all ihren Mitarbeitern/-innen, Partnern/-innen und der Gesellschaft gegenüber.

Deshalb kann die Crea Union GmbH kaum stolzer sein, solch ein gewissenhaftes und innovatives Unternehmen mit ihrer Direktvertriebssoftware onPartner zu unterstützen.

Die MLM- und Vertriebssoftware hilft Unternehmen dabei zu wachsen und ist die einzige nötige Arbeitsebene für den Betrieb und Vertrieb. Die gesamte Vertriebssoftware funktioniert ausschließlich online und benötigt keine Installationen.

onPartner ist nachweislich mit die modernste Vertriebssoftware-Lösung auf dem Markt, welche weit aus mehr als nur Daten verwaltet, sondern bewusst und gezielt den Vertrieb und die D2C (Direct To Customer)-Vertriebskanäle durch innovative und stetig weiterentwickelte Ideen fördert.

Mit ihr konnte Vipwell bereits am ersten Tag nach dem Start am 1.1.22, einen unglaublichen Umsatz von 160.000 Euro einfahren.

Über dieses bemerkenswerte Ergebnis freut sich die Crea Union sehr und wünscht der Vipwell AG weiterhin in ihrem Streben viel Erfolg.

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

