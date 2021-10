Die VDMplus-AWARDS 2021 für Musikschaffende wurden zum siebten Mal verliehen

Der Verband Deutscher Musikschaffender zeichnete 2021 herausragende Musikschaffende zum siebten mal seit 2012 mit den VDMplus AWARDS aus.

Die VDMplus-AWARDS haben in den letzten Jahren als Auszeichnung einen hohen Stellenwert erhalten. Die „goldene CD“ für Musikschaffende wurde nicht nur für Künstler ins Leben gerufen. Alle Mitwirkenden an einer Musik- oder Musikvideoproduktion, vom Produzenten bis zum Urheber, haben hierdurch die Möglichkeit, ihre kreative und künstlerische Arbeit honorieren zu lassen.

Dieses Jahr wurden 273 Werke von einer Jury beurteilt. Die Besonderheit dieser Jury ist die Auswahl der Jurymitglieder. Hier werden keine Musikexperten verpflichtet sondern nur ganz normale Konsumentinnen und Konsumenten aus verschiedenen Altersklassen und Berufsgruppen. Diese Jury hat dieses Jahr aus allen Einsendungen über die 15 besten Werke aus den Kategorien „Schlager, Deutsch-Pop, Hip-Hop, Pop-Schlager, Pop-Ballade, Country-Ballade, Jazz-Interkulturell, Video: Musical-Ballade, Kindermusik, Pop-Rock Ballade, Pop-Schlager Ballade, Video: Instrumental, Latin-Pop, Pop-Soul, Pre-Production“ abgestimmt.

Die Gewinnern der diesjährigen VDM-AWARDS 2021 finden Sie unter https://www.vdmplus.de.

Wie jedes Mal werden die Sieger in der kommenden Woche für die Internetgold-Charts nominiert und stehen dort zur Wahl. Auf der Seite „internetgold.de“ können die Gewinner zusätzlich den bekannten Titel „Internetgold“ für ihre Werke erreichen. Dazu ist eine einwöchige Platzierung auf dem ersten Platz notwendig. Die Regeln sind hier einfach. Jeder darf wählen so oft er kann, will oder Zeit hat. Es ist ein Plattenrennen nach einer Idee von Klaus Quirini, welches seit 1997 als wahrscheinlich erste live-voting Charts im Internet weltweit umgesetzt wurde.

Die Wahl der VDMplus AWARDS findet alle zwei Jahre statt. Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihre fantastischen Einsendungen die uns 2023 erreichen. Die Auszeichnungen werden dann sicherlich wieder bei der VDMplus Mitgliederversammlung persönlich überreicht. Die Termine für die Einsendung der VDMplus AWARDS 2023 werden rechtzeitig im VDMplus Newsletter und im Mitgliederbereich des VDMplus veröffentlicht.

Weitere Infos erhalten Sie über die Facebookseite oder Homepage des Musikbranchenverbandes.

Der Verband Deutscher Musikschaffender ( www.VDMplus.de) ist ein Zusammenschluss von Produzenten, Musikverlagen, Tonträgerfirmen, Komponisten, Textdichtern, Musikern, Managern, Künstlern und vertritt seit 1974 die Interessen Musikschaffender in Deutschland. Seit Jahrzehnten gründen und betreiben, an der Musikwirtschaft interessierte Künstler, Urheber und Musiker, durch das Coaching der VDMplus-Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen, erfolgreich Musikverlage und Musiklabel. VDMplus-Mitglieder lernen das Business von der einfachsten Promotionarbeit bis hin zu komplizierten Vertragsausarbeitungen kennen. Ein umfassender Einblick für Neugründer und Profis über die Hintergründe in der Musikbranche ist eines der Kernthemen im VDMplus.

