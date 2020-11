Die unerwartete Nähe des Anderen – Aspekte einer Didaktik des transreligiösen Lernens

Daniel Ritter zeigt in “Die unerwartete Nähe des Anderen”, auf welche Weise individuelle Zugänge und Erfahrungen im Religionsunterricht möglich sind.

Es gibt in diesem Jahrhundert viele Gründe für einen veränderten Umgang mit Religion – und natürlich sollte sich dies auch im Religionsunterricht widerspiegeln. Die Religionspädagogik steht vor neuen Herausforderungen, da Phänomene wie Globalisierung, Individualisierung und Privatisierung einen Einfluss auf die religiöse Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen hat. Es gibt heutzutage, so erklärt der Autor, keine einer universellen Norm entsprechende religiöse Sozialisierung mehr, die an eine religiöse Gemeinschaft heranführt. Die Religionsdidaktik, die er in seinem neuen Buch vorstellt, resultiert in den Kerngedanken aus einer unveröffentlichten schriftlichen Arbeit zur Erlangung eines Masters of Advanced Studies in interreligiöser Spiritualität, der Grundlagenarbeit und Praxisreflexion innerhalb einer religionspädagogischen Fachstelle, der langjährigen Tätigkeit als Religionslehrer (Sek I und Sek II) und aus dem Austausch mit anderen Religionspädagogen.

Transreligiöses Lernen geht laut “Die unerwartete Nähe des Anderen” von Daniel Ritte davon aus, dass Religiosität ein fundamentales Vermögen des Menschen darstellt – und insofern gefördert werden soll. Es wird in dem Buch das, was Menschen unter Religion verstehen und erfahren reflektiert und religionspädagogisch sowohl für einen staatlich-religionskundlichen als auch für den kirchlichen Ansatz profiliert, um damit individuelle Zugänge und Erfahrungen möglich zu machen. Das Buch ist vor allem für Lernende sowohl als auch für Religions- und Ethik-Lehrer sehr interessant.

"Die unerwartete Nähe des Anderen" von Daniel Ritter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13959-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

