Die testo 400 Test-Wochen

Ab heute können Kunden E-Scooter über die FREE NOW App buchen und bezahlen Hamburg, 10. Juni 2020 - FREE NOW, Europas erfolgreichster Mobilitätsanbieter, und die E-Scooter Marke Voi bauen ihre Partnerschaft weiter aus. Ab heute Vormittag können Kunden auch in der bayerischen Landeshauptstadt die E-Scooter des schwedischen Anbieters über die FREE NOW App freischalten und bezahlen. München ist damit nach Hamburg die zweite Stadt, in...