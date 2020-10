Die Silicon Valley Strategie im Business Alltag

Executive Sparringspartner Dorette Segschneider zu Gast im Sonntagstalk der Antenne Mainz bei Volker Pietzsch

“Dorette Segschneider begleitet Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte auf Ihrem Weg zu einem wirksamen und souveränen Leader. Mit über 1000 Interviews als TV-Moderatorin einer Wirtschaftsendung verfügt sie über ein enormes Wissen,” sagt Volker Pietzsch, Moderator des “Sonntagstalk” bei Antenne Mainz. Der informative Talk vermittelt einen Blick hinter die Kulissen der Lebensgeschichte und des Business von Dorette Segschneider. Im Studio der Antenne Mainz berichtet sie über ihre unternehmerischen Wurzeln und und warum sie immer gerne älter sein wollte.

“Durch ihr Buch “Balanceakt Compliance” bin ich auf sie aufmerksam geworden und freue mich, dass Dorette Segschneider in meinem Sonntagstalk zu Gast war,” erzählt Volker Pietzsch. Sie berichtet, warum ihre Panikattacke als Moderatorin während einer TV-Livesendung für ihre Klienten heute so wertvoll ist und wie sie als Executive Coach und Sparringspartnerin erfolgreich wurde. Sie verrät zudem einige Tipps, die sie in ihrem jetzigen Beruf so erfolgreich machen und was die Silicon Valley Strategie für sie bedeutet.

Dazu gibt es Anekdoten zum Schmunzeln. Z.B. warum zu Beginn ihrer Karriere der DAX (dt. Aktienindex) noch im Zoo gesucht wurde und der Nikkei (jap. Aktienindex) eher als japanisches Reisgericht galt.

Dorette Segschneider ist eine Macherin. Die Diplom-Betriebswirtin und langjährige TV-Moderatorin, ist heute Executive Sparringspartnerin und Trusted Advisor für Highlevel-Führungkräfte, hält Keynotes und gründete ein Medien-Start-up. Sie war die erste Frau fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen an der Börse und hatte bereits im Alter von 26 Jahren den ersten Lehrauftrag.

Mehr zu Dorette Segschneider – Commited to Winning Excellence, erfahren Sie auf ihrer neuen Website unter: https://www.dorettesegschneider.de/

Hoher Leistungsdruck, schwierige Situationen und Herausforderungen auf allen Ebenen – das Topmanagement muss sich immer größeren Anforderungen stellen.

Dorette Segschneider bietet als Executive Sparringspartner neue Perspektiven, gerade in scheinbar aussichtslosen Situationen. Sie sagt, was sie denkt und steht zu dem, was sie sagt. Auf dieser Basis ist sie Vertraute in vielen Führungsetagen. Das bedeutet für Dorette Segschneider auch, Schwierigkeiten ansprechbar zu machen, blinde Flecken aufzudecken und Potenziale herauszufordern. Denn sie weiß: Das Geheimnis erfolgreicher Führung liegt in der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Ihr Ziel ist es, als Executive Sparringspartner und Trusted Advisor ihre Klienten hin zu Spitzenleistungen zu entwickeln.

