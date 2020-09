Die SeniorenLebenshilfe schafft Unterstützung im Greven

schnelle Unterstützung im Alltag für Senioren

Greven, 02.09.2020. Senioren sind im Alltag oft auf Unterstützung durch Dritte angewiesen. Die kleinen Probleme beim Sauberhalten der Wohnung, in der Mobilität und bei Besorgungen auswärts, summieren sich zu einer psychischen und physischen Belastung. Mit der SeniorenLebenshilfe hat der Grevener Kai-Torsten König-Kübbeler ein niederschwelliges Hilfsangebot für ältere und hilfsbedürftige Menschen geschaffen. Auf www.seniorenlebenshilfe.de können sich Senioren und ihre Angehörigen über den Service der SeniorenLebenshilfe informieren. Zum Herrn König-Kübbeler können Sie mehr auf der Seite der SeniorenLebenshilfe unter Lebenshelfer in Greven lesen.

Umfassende Hilfe für Senioren

Es muss nicht immer medizinische Pflege sein, die Senioren im Alltag fehlt. Oft geht es schlicht um die Begleitung zu Arztterminen, das Organisieren von Post und bürokratischen Aufgaben oder eine Reinigungshilfe im eigenen Zuhause. Je menschlicher und vertrauensvoller der Umgang, desto angenehmer wird die Zusammenarbeit mit dem Lebenshelfer für Senioren. Eine solche Begleitung bietet die SeniorenLebenshilfe bundesweit an. Die Senioren bestimmen den genauen Umfang der Betreuung selbst und übertragen die entsprechenden Aufgaben dem Lebenshelfer. Auch beschwerliche Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln gehören nach der Beauftragung eines Lebenshelfers zur Vergangenheit, da die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen ausnahmslos mit einem Pkw ausgestattet werden.

Mobil sein und im eigenen Zuhause daheim fühlen

Vielen Senioren müssen sich im Alter daheim immer mehr einschränken. Wenn die Wege in die Küche bereits zu lang werden und der Müll reduziert werden muss, weil er nicht in den Hof gebracht werden kann, ist Hilfe notwendig. Die SeniorenLebenshilfe ist mit diesen Problemen bestens vertraut. Gerade für sie hat Kai-Torsten König-Kübbeler das Angebot geschaffen. Ob Staubsaugen und Wischen, Grundordnung in die Wohnung bringen, oder zusammen Speisen zubereiten, statt auf einen Lieferservice zurückzugreifen – jede Unterstützung gibt ein Stück Individualität zurück. So können Senioren sich in den eigenen vier Wänden wohlfühlen, ohne gefangen zu sein. Zu den wichtigen Services zählt natürlich auch das Verlassen des Hauses für Einkäufe, Spaziergänge, das Entdecken der eigenen Wohnumgebung und Stadt oder Wahrnehmen von Arztterminen.Die langen Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln gehören nach der Beauftragung eines Lebenshelfers zur Vergangenheit, da die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen ausnahmslos über ein Auto verfügen.

Einfache Beratung ist essentiell

Die Senioren und Seniorinnen oder deren Angehörige jederzeit online oder im persönlichen Gespräch erfahren, was die SeniorenLebenshilfe für sie tun kann. Jede Art der Unterstützung durch einen Lebenshelfer für Senioren ist ganz individuell gestaltet. Einige Senioren wünschen sich einfach eine Person, die regelmäßig nach ihnen schaut und zum Kaffee bleibt. Andere Menschen brauchen Hilfe im Haushalt oder müssen den Fahrservice in Anspruch nehmen. Wichtig dabe ist das Alleinstellungsmerkmal der SeniorenLebenshilfe – es kommt zum Senioren immer derselbe Lebenshelfer. Die SeniorenLebenshilfe wurde von dem Ehepaar Carola und Benjamin Braun gegründet und ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Das familiengeführte Unternehmen sucht weiterhin qualifizierte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer.

