Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Waigolshausen

Lebenshelfer Markus Geisler bietet kompetente Unterstützung für Senioren rund um Waigolshausen an

Waigolshausen, 20.05.2021. Mit zunehmendem Alter sind Menschen immer mehr auf die Hilfe anderer angewiesen. Erhalten Senioren zu Hause keine Unterstützung von Angehörigen, bleibt ihnen daher oft nur der Umzug in ein Pflegeheim. Dort werden sie umfassend betreut, sehnen sich aber häufig nach ihrer gewohnten Umgebung. Die SeniorenLebenshilfe ermöglicht es älteren Menschen in ihren eigenen vier Wänden zu leben und dennoch die nötige Unterstützung zu erhalten. Durch den neuen Lebenshelfer Markus Geisler kann der bundesweit tätige Dienstleister seine vielfältigen Leistungen im vorpflegerischen Bereich zukünftig auch in Waigolshausen und Umgebung anbieten.

Bundesweit tätiger Dienstleister mit einzigartigem Konzept

Die im Jahr 2012 von der Berlinerin Carola Braun gegründete SeniorenLebenshilfe ist ein Dienstleistungsunternehmen, das ein Team aus tatkräftigen Lebenshelfern beschäftigt. Diese sind im gesamten Bundesgebiet aktiv. Die Lebenshelfer sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig und erhalten von der Berliner Zentrale aus eine umfangreiche Unterstützung. Das einzigartige Konzept der SeniorenLebenshilfe ermöglicht es Senioren, ein selbstbestimmtes Leben in Ihrem Zuhause zu führen und sorgt dadurch für mehr Lebensqualität im Alter. Denn der Fokus der Lebenshelfer liegt nicht ausschließlich auf der Unterstützung bei praktischen Dingen. Sie nehmen sich auch die nötige Zeit für gemeinsame Aktivitäten und haben jederzeit ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der älteren Menschen.

Individuell abgestimmte Tätigkeiten für eine umfassende Betreuung

In Absprache mit den betreuten Senioren übernehmen die Lebenshelfer sämtliche Tätigkeiten im Haushalt, die von den älteren Menschen nicht mehr selbst bewältigt werden können. Sie putzen die Wohnung, gehen Einkaufen oder waschen die Wäsche. Außerdem begleiten die Lebenshelfer ihre Senioren zum Arzt oder zu anderen Terminen, unterstützen sie bei bürokratischen Angelegenheiten und übernehmen die Koordination der Pflege. Bei Interesse werden außerdem Spaziergänge zusammen unternommen oder gemeinsam ein Konzert besucht. Jedem Lebenshelfer steht ein Pkw zur Verfügung, mit dem er die von ihm betreuten Senioren bequem zu Terminen oder anderen Besorgungen fahren kann.

Ein neuer Lebenshelfer unterstützt Senioren in Waigolshausen

Interessierte Senioren können das Angebot der SeniorenLebenshilfe neuerdings auch in Waigolshausen und Umgebung nutzen. Der neue Lebenshelfer Markus Geisler möchte in seinem Leben etwas bewirken und sieht in seiner Tätigkeit als Lebenshelfer eine sinnvolle Möglichkeit, dies zu erreichen. Mit gezielten Maßnahmen möchte er älteren Menschen zu mehr Selbstständigkeit verhelfen. Der gelernte Bankkaufmann hat lange Zeit im kaufmännischen Bereich gearbeitet. Erste Erfahrungen mit älteren Menschen sammelte Markus Geisler bereits während seines Zivildienstes in einem Alten- und Pflegeheim. Er lebt in einer glücklichen Partnerschaft und ist sehr aktiv. Wenn er nicht mit dem Fahrrad oder dem Motorrad unterwegs ist, unternimmt er mit seiner Freundin gerne Ausflüge in die Natur.

Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Neben Markus Geisler gibt es eine Vielzahl weiterer Lebenshelfer, die im gesamten Bundesgebiet tätig sind. Doch längst können noch nicht alle interessierten Senioren die Leistungen der SeniorenLebenshilfe in Anspruch nehmen. Das Unternehmen ist daher stets auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern, die das bestehende Team tatkräftig unterstützen. Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Waigolshausen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

