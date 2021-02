Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Siegen

Carolina Kruse unterstützt als neue Lebenshelferin Senioren in Siegen

Siegen, 22.02.2021. Die SeniorenLebenshilfe ist aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. “In einer Gesellschaft für Alle setzen wir uns gemeinsam mit unseren Lebenshelfern dafür ein, dass Senioren im Alltag in allen Bereichen des Lebens willkommen sind”, bekräftigt Geschäftsführerin Carola Braun. Sie weiß: Ältere Menschen möchten so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in Ihrem gewohnten Zuhause führen. Mit der neuen Lebenshelferin Carolina Kruse verwirklicht das familiengeführte Unternehmen Teilhabe im Alter jetzt auch in Siegen. Detaillierte Informationen dazu finden sich online unter Lebenshelfer Siegen.

SeniorenLebenshilfe schafft Angehörigen Freiräume

Gegründet wurde das bundesweite Familienunternehmen der SeniorenLebenshilfe 2012 vom Ehepaar Carola und Benjamin Braun, welches ein weitverzweigtes Netzwerk an freiberuflichen Lebenshelfern beinhaltet. Erklärtes Ziel ist es, altersbedingte Einschränkungen von Senioren im Lebensalltag zu kompensieren, indem ihnen ein wertvolles wie breites Leistungsspektrum an vorpflegerischen Diensten angeboten wird. Das Serviceangebot ist dabei speziell auf die Wünsche und individuellen Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet und umfasst eine qualifizierte Betreuung und Begleitung an festen Terminen sowie in Notsituationen.

Ein großer Schritt in Richtung würdevolles Altern

Die SeniorenLebenshilfe umfasst bedeutende Bereiche im Seniorenalltag. Lebenshelfer hören zu. Sie sprechen über alles, was Senioren bewegt. Sie planen mit ihnen, kaufen ein und helfen bei sämtlichen Aufgaben, die im Haushalt anfallen. Auch unterstützen sie bei Post- und Behördenangelegenheiten, begleiten zu anstehenden Terminen als auch gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Lebenshelfer schenken das, was eine Pflegekraft nicht hat: Zeit. Ihnen liegt am Herzen, mit ihrer alltäglichen Hilfe dem Vereinsamen von Senioren entgegenzuwirken. Im besten Fall kann damit der Aufenthalt im Seniorenheim vermieden werden.

Carolina Kruse – Begleiterin auf Zeit jetzt auch in Siegen

Mit Carolina Kruse werden die Ziele der SeniorenLebenshilfe nun auch in Siegen und Umgebung weiter verfolgt. Die Lebenshelferin weiß: “Senioren möchten ganz selbstverständlich als Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen werden.” Dabei spielt es keine Rolle, mit welchen körperlichen, mentalen oder psychischen Einschränkungen Senioren ihr Leben meistern. Ältere Menschen stellen täglich unter Beweis, dass sie der Gesellschaft noch sehr viel geben können, wenn man ihnen die Unterstützung gibt, die sie brauchen. Carolina Kruse ist ein Familienmensch mit tiefem christlichen Glauben. Mit 31 Jahren ist sie ihrer Berufung gefolgt. Die gelernte Industriekauffrau und Fremdsprachenassistentin hat sich zur Lebenshelferin ausbilden lassen und ist seit Februar des Jahres freiberuflich tätig. Carolina Kruse arbeitet dafür, dass Senioren Fürsorge erfahren und Sicherheit spüren. Dies umzusetzen war ihre Motivation Lebenshelferin zu werden.

Lebensqualität im Alter bleibt große Aufgabe

In wohnortnaher und an den Bedürfnissen orientierter Assistenz ermöglicht der Dienst der SeniorenLebenshilfe den unverzichtbaren Service für Senioren in allen Bundesländern. Als Marke der Salanje GmbH mit Hauptsitz in Berlin, ist sie dabei stets darin bestrebt, das bundesweite Netz an freiberuflichen Lebenshelfern auszubauen. Werden auch Sie Teil des Teams, um Senioren qualifizierte Entlastung zu ermöglichen. Alle Informationen finden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

