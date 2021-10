Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Nierstein

Erleichterung im Alltag und mehr Lebensqualität für ältere Menschen durch Lebenshelfer Andreas Hendrich

SeniorenLebenshilfe nun auch in Nierstein: Erleichterung im Alltag und mehr Lebensqualität für ältere Menschen

Nierstein, 26.10.2021. Mit vielfältigen und genau abgestimmten Leistungen unterstützt die SeniorenLebenshilfe ältere Menschen im Alltag. Die sogenannten Lebenshelfer übernehmen Tätigkeiten, die im vorpflegerischen Bereich angesiedelt sind. Auch für Senioren aus Nierstein und Umgebung ist das Angebot der SeniorenLebenshilfe zukünftig verfügbar. Der deutschlandweit tätige Dienstleister konnte Andreas Hendrich als neuen Lebenshelfer gewinnen.

Dank tatkräftiger Unterstützung alt werden im eigenen Zuhause

Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Hauptsitz in Berlin. Von dort aus leitet Gründerin und Geschäftsführerin Carola Braun das Unternehmen und unterstützt die Lebenshelfer in allen Bereichen. Seit der Gründung im Jahr 2012 erhalten die selbstständig-freiberuflich tätigen Lebenshelfer von ihr und ihrer Familie Schulungen und Fortbildungen, die sie auf ihre Tätigkeit bestmöglich vorbereiten. Auch bei der Kundenakquise und bei Fragen rund um die Selbstständigkeit werden sie von Familie Braun nicht alleine gelassen. Oberstes Ziel der SeniorenLebenshilfe ist es, älteren Menschen das Leben zu erleichtern und ihnen mehr Lebensqualität zu schenken. Dank der tatkräftigen Hilfe ist es den betreuten Senioren möglich, in ihrer gewohnten Umgebung alt zu werden.

Praktische Leistungen und soziale Unterstützung

Die Tätigkeiten, die die Lebenshelfer übernehmen, werden individuell mit den betreuten Senioren bzw. deren Angehörigen abgesprochen. Lebenshelfer bieten zum Beispiel ihre Unterstützung bei der Hausarbeit an. Sie kümmern sich um den Wohnungsputz, kochen das Mittagessen oder kaufen Lebensmittel ein. Auch wenn die Senioren Hilfe in bürokratischen Angelegenheiten brauchen oder zu einem Arztbesuch begleitet werden müssen, können sie sich auf die Dienste der Lebenshelfer verlassen. Die Wege, die zurückgelegt werden müssen, werden ganz bequem mit einem Pkw bewältigt, der jedem Lebenshelfer zur Verfügung steht. Doch nicht nur praktische Leistungen bietet die SeniorenLebenshilfe an. Auch der soziale Aspekt spielt eine wichtige Rolle bei der täglichen Arbeit der Lebenshelfer. Diese motivieren die Senioren zu gemeinsamen Spaziergängen, besuchen mit ihnen kulturelle Veranstaltungen oder begleiten sie zu einem Besuch bei Freunden.

Ein neuer Lebenshelfer für Senioren in Nierstein und Umgebung

In Nierstein und Umgebung können ältere Menschen sich zukünftig über die Unterstützung von Andreas Hendrich freuen. Der neue Lebenshelfer wurde 1969 in Worms geboren und ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Er hat eine Ausbildung zum Konditor sowie eine zum Bäcker gemacht, bevor er für 12 Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr war. Anschließend hat er nach einer Ausbildung zum Lebensmitteltechniker lange Zeit in diesem Bereich gearbeitet. Neben der Hilfe, die er älteren Menschen zuteil kommen lassen möchte, ist es sein Bestreben, den Senioren das Gefühl von Zusammenhalt und Verlässlichkeit zu vermitteln. Andreas Hendrich verbringt seine freie Zeit am liebsten mit seiner Familie und macht gerne Sport. Er begeistert sich aber auch für das Kochen und Backen.

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe

Neben Andreas Hendrich sind in Rheinland-Pfalz sowie im gesamten Bundesgebiet zahlreiche weitere Lebenshelfer tätig. Die Nachfrage kann jedoch noch lange nicht gedeckt werden. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, sucht daher stetig neue motivierte und zuverlässige Menschen, die Senioren das Leben angenehmer gestalten. Wenn Sie sich für das Angebot der SeniorenLebenshilfe interessieren, dann erhalten Sie online unter Lebenshelfer Nierstein und www.seniorenlebenshilfe.de zahlreiche weitere nützliche Informationen und finden außerdem Lebenshelfer in Ihrer Nähe.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.