Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Herford

Herford, 16.06.2021. Wer einen individuellen Service für das selbstbestimmte Altern sucht, wird bei der SeniorenLebenshilfe fündig. Der Dienstleister vermittelt Lebenshelfer, die Senioren praktisch und emotional bei den Herausforderungen des Alltags unterstützen. Die Alltagsbegleiterin Sarah-Jane Herbert ist neu im Netzwerk des Unternehmens und in der Region Herford tätig. Weiterführende Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Sarah-Jane Herbert gibt es unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Herford.

Spezielles Konzept für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Es ist nicht immer nur die körperliche Pflege, die Senioren benötigen. Bereits im vorpflegerischen Bereich wird der Grundstein für eine gleichbleibende Lebensqualität im Alter gelegt. Die SeniorenLebenshilfe bietet ihre Services im Rahmen der vorpflegerischen Betreuung – ein deutschlandweit einzigartiges Konzept. Mit gezielter Unterstützung soll es älteren Menschen ermöglicht werden, länger in den eigenen vier Wänden leben zu können, so die Erläuterung von Geschäftsführerin Carola Braun. Umgesetzt wird diese Hilfe von qualifizierten Lebenshelferinnen und Lebenshelfern, die durch gemeinsame Aktivitäten das Leben lebenswerter machen. Seit 2012 baut die SeniorenLebenshilfe dazu ihr Netzwerk an Alltagsbegleitern in ganz Deutschland aus. Die auf freiberuflich-selbstständiger Basis tätigen Lebenshelfer werden von der Unternehmenszentrale in Berlin aus koordiniert.

Sympathisch, flexibel und individuell: Unterstützung für Senioren

Alle Lebenshelfer des Unternehmens übernehmen je nach Bedarf Tätigkeiten, die im Alter schwerer fallen. Das können Haushaltsarbeiten sein, Aufgaben der Organisation oder die persönliche Begleitung zu wichtigen Terminen. Besonders am Service der Lebenshelfer ist dabei die Begleitung mit dem Auto. Neben der rein praktischen Unterstützung profitieren Senioren aber auch von der gemeinsamen Zeit und den Gesprächen mit ihren Begleitern. Gerade Menschen, die alleine nicht außer Haus gehen wollen, erhalten mit den Lebenshelfern sympathische Freizeitpartner. Gemeinsame Spaziergänge und das Besuchen von Veranstaltungen sind nur zwei der zahlreichen Möglichkeiten. Die Seniorenbetreuung in ihren verschiedenen Formen kann nach Absprache und auf Honorar-Basis angefordert werden.

Sarah-Jane Herbert ist neue Lebenshelferin für Senioren in Herford und Umgebung

Seit April 2021 ist Sarah-Jane Herbert Lebenshelferin für den Raum Herford. Die junge Frau hat große Freude an der Arbeit mit Menschen und konnte in vorangegangenen Tätigkeiten als Altenpflegerin und Hauswirtschafterin bereits Erfahrung im sozialen Bereich sammeln. Im Alltagsleben zu helfen und zu unterstützen, damit Senioren so lange wie möglich selbstbestimmt bleiben, ist ihr ein großes Anliegen. Sarah-Jane Herbert kommt mit dem eigenen Pkw zu Senioren nach Hause, die bis zu 30 Minuten Fahrtzeit von Herford entfernt leben. Ihre freie Zeit verbringt die Lebenshelferin gerne mit ihren drei Kindern und beim Sport. Für die gute Laune darf bei ihr die tägliche Portion Musik nicht fehlen.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Sarah-Jane Herbert:

Als Lebenshelferin auf freiberuflicher Basis bietet Sarah-Jane Herbert ihre Dienste in Herford und Umgebung an. Die SeniorenLebenshilfe mit Zentrale in der Hauptstadt gehört als eingetragene Marke zur Salanje GmbH. Wer gerne mit Menschen zusammenarbeitet und Senioren im Alltag unterstützen möchte, kann sich beim Unternehmen für eine Ausbildung zur Lebenshelferin oder zum Lebenshelfer bewerben. Auch Personen ohne Vorerfahrung können dank der Schulungen und Fortbildungen der SeniorenLebenshilfe die entsprechende Qualifikation erwerben.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

