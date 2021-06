Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Coswig (Anhalt)

Gut betreut im eigenen Zuhause

Coswig (Anhalt), 23.06.2021. Die SeniorenLebenshilfe steht älteren Menschen in ihrer vertrauten Umgebung dabei zur Seite, ihren Alltag zu meistern. Susi Hildebrandt verstärkt das bundesweite Netzwerk selbstständiger Lebenshelfer für Senioren. Sie bietet den Service nun in Coswig (Anhalt) und Umgebung an. Weiterführende Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Susi Hildebrandt befinden sich online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Coswig (Anhalt).

Verlässliche Unterstützung für mehr Lebensqualität im Alter

Als einziger Dienstleister bundesweit offeriert die SeniorenLebenshilfe umfassende Betreuung im vorpflegerischen Bereich. Neben tatkräftiger Hilfe bei alltäglichen Tätigkeiten stellt der menschliche Bezug einen zentralen Aspekt der Dienstleistung dar. Gemeinsame Gespräche und Aktivitäten runden die praktische Alltagshilfe ab. „Zwischen unseren Lebenshelfern und ihren Senioren entstehen echte, dauerhafte Freundschaften“ so Geschäftsführerin Carola Braun. Seit 2012 wächst das bundesweite Netzwerk selbstständig-freiberuflicher Kolleginnen und Kollegen stetig an. In der Berliner Zentrale werden die Lebenshelfer koordiniert und geschult.

Umfassende Betreuung im täglichen Leben

In Absprache mit ihren Kunden unterstützen Lebenshelfer für Senioren die Aktivitäten des täglichen Lebens, die zunehmend beschwerlicher werden. Neben den klassischen Aufgaben im Haushalt, wie Kochen, Putzen oder Bügeln begleiten die Dienstleister mit ihrem eigenen Pkw auch zu Ämtern oder zum Arzt. Sie motivieren „ihre“ Senioren zu gemeinsamen Spaziergängen und Café-Besuchen. Neben all dem schenken sie Ihnen etwas sehr Kostbares: Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie haben stets ein offenes Ohr für „ihre“ Senioren und koordinieren externe Services, wenn weitergehende Hilfe benötigt wird. Für individuelle Senioren-Betreuung auf Honorar-Basis ist die Senioren Lebenshilfe bislang der erste und einzige Anbieter.

Susi Hildebrandt als neue Lebenshelferin für Senioren in Coswig (Anhalt) und Umgebung

Mit Susi Hildebrandt steht die SeniorenLebenshilfe Interessierten nun auch in Coswig (Anhalt) zur Verfügung. Die ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin war viele Jahre in diesem Beruf tätig. Ebenso bringt sie wertvolle Erfahrung im Gastgewerbe und in der Schifffahrt mit. Die empathische Mutter von zwei Kindern möchte Senioren ein unbeschwertes und selbstbestimmtes Leben in ihrem vertrauten Umfeld ermöglichen. „Ich liebe es, Menschen glücklich zu sehen und es erfüllt mich sehr, wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann“ so Susi Hildebrandt.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Susi Hildebrandt:

Susi Hildebrandt bietet Unterstützung als selbstständige Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe in Coswig (Anhalt) und den angrenzenden Regionen an. Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Firmensitz in Berlin. Sie ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Um mehr Senioren in ganz Deutschland in ihren eigenen vier Wänden betreuen zu können, sucht der Familienbetrieb laufend weitere Helfer und Helferinnen auf selbstständiger Basis. Das Unternehmen sorgt für eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung der zukünftigen Lebenshelfer für Senioren.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.